Συνεχίζεται η έκθεση «Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Συνεχίζεται μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Black Box η έκθεση εικαστικών «Black & White» (Μαύρο και Άσπρο) από τον Εικαστικό Τομέα της K.E. Φάρις του Δήμου Καλαμάτας.

Παράλληλα με τους επισκέπτες, πολλά σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις δράττοντας της ευκαιρίας για εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους γύρω από το γνωστικό αντικείμενο των εκθεμάτων.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Νίκος Αλεξίου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργος Γυπαράκης, Βαγγέλης Δημητρέας, Bella Easton, Νίκος Εγγονόπουλος, Νίκος Έξαρχος, Γιώργος Λαζόγας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσω Κατράκη, Νίκος Κεσσανλής, Ειρήνη Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρης Μυτάς, Yoko Ono, Νίκος Παπαδόπουλος, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργος Σικελιώτης, Τάκης, Α. Τάσσος (Αναστάσιος Αλεβίζος), Mark Titchner, Τάσσος Τριανταφύλλου, Γιάννης Τσαρούχης, Κώστας Τσόκλης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Βαγγέλης Χατζής, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης.

Χώρος: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Αίθουσα Black Box

Διάρκεια: έως και 17 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-14:00 & 18:00-21:00

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Παναγιώτης Λαμπρινίδης

Διοργάνωση: Εικαστικός Τομέας Δήμου Καλαμάτας

Επιμέλεια: Άρτεμις Ποταμιάνου

Είσοδος Ελεύθερη