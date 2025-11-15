Τελευταία Νέα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» – Δείτε LIVE

Αυτό το Σαββατοκύριακο 15 – 16 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιείται στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας Dance Challenge σε συνεργασία με την PolisArt Κοιν.Σ.Επ. θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό της «Τέντας».

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kalamatadancecup.com/

