8 νέες Υποτροφίες σε Φοιτητές από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ιδρύματος συνεδρίασε στις 24-10-2025, υπό την προεδρεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και αποφάσισε την χορήγηση υποτροφίας σε Μεσσηνίους νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Νέοι Υπότροφοι εγένοντο 8 φοιτήτριες και φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε διάφορα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδος, στους οποίους θα διατεθεί το ποσό των 120.000 (εκατόν είκοσι χιλιάδων) ευρώ, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους.

Από το έτος 2010, πρώτο έτος λειτουργίας του Ταμείου, έχουν χορηγηθεί και θα χορηγηθούν μέχρι το τέλος του έτους συνολικά 116 Υποτροφίες. Συνεχίζουν σήμερα να λαμβάνουν την Υποτροφία 31 φοιτητές και φοιτήτριες. Το ποσό των Υποτροφιών αυτών ανέρχεται στο 1.230.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) και πλέον. Επίσης σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 270 φοιτητές.

Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και για την εφετινή οικονομική ενίσχυση, προς:

α) το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, την Καπνοβιομηχανία Καρέλια, την κα Βικτωρία Καρέλια, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, την κα Παναγιώτα Τσόπελα-Αποστολάκη για την μεγάλη οικονομική προσφορά τους,

β) τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας,

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Προσκυνήματος «Παναγία η Ελεήστρια» Κορώνης,

δ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Προσκυνήματος «Παναγία Σγράπα» Πυλίας,

ε) τον Εφημέριο και τα μέλη της Επιτροπής του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας και

στ) όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Μεσσηνίας, οι οποίοι προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά ενισχύοντας τους σκοπούς του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Εκ του Δ.Σ. του Ιδρύματος