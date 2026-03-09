Ο πόλεμος, οι συνέπειες και το πολιτικό σκηνικό – Η ανάλυση της κατάστασης από τον Γιώργο Πιέρρο (video)

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης έστειλαν τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τριμερή συνάντηση στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις την ευρύτερη περιοχή. Ο δημοσιογράφος του Action 24 Γιώργος Πιέρρος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST τόνισε «Κανένας δεν ξέρει πως θα τελειώσει και πότε ο πόλεμος και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος. Όσο περνά ο καιρός βλέπουμε ότι οι 4 – 6 εβδομάδες είναι το καλό σενάριο. Βλέπουμε ξανά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Είναι κίνηση μήνυμα προς φίλους και εχθρούς και η Ελλάδα έδειξε ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου και τη συμβολή των Ευρωπαίων και μήνυμα που φτάνει στην Τουρκία, η οποία έστειλε μαχητικά στα Κατεχόμενα».

Στη σκιά του πολέμου σπάνε κοντέρ οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες αναμένεται τα φτάσουν τα 2 ευρώ έως το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με τους εκτιμητές με τον Γιώργο Πιέρρο να αναφέρει «Τα καύσιμα είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στα 2 ευρώ και νομίζω ότι δεν είναι το χειρότερο σενάριο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αλλάζουν. Αυτό σημαίνει επιπτώσεις και ανατιμήσεις στα ράφια. Ο λογαριασμός θα φτάσει στους πολίτες ο πόλεμος αυτός θα γίνει αισθητός και στην τσέπη μας. Η κυβέρνηση ερευνά μέτρα όπως το fuel pass».

Παράλληλα ενισχυμένη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. «Όλα τα στοιχεία είναι στη σκιά του πολέμου» επεσήμανε συμπληρώνοντας «Στην εκτίμηση ψήφου που έχουμε καθαρή κυριαρχία της ΝΔ και μια κυριαρχία. Το μήνυμα πολεμικής σταθερότητας ενισχύει το ποσοστό αυτό είναι το στοίχημα εφόσον διευρύνει τη διαφορά της με το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο. Το κέρδος μπορεί να γίνει ήττα όμως καθώς κινδυνεύει εάν δεν καταφέρει να ελέγξει τις μεγάλες επιπτώσεις στα ράφια και την βενζίνη, άρα θα κριθεί αν θα καταφέρει να περιορίσει τις πληθωριστικές επιπτώσεις».