800.000 € για τη συντήρηση του «Δρόμου Αρχαιοτήτων» στην ΠΕ Αργολίδας – Υπεγράφη η σύμβαση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αργολίδα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση τμημάτων της υπ’ αριθμ. 19Α Επαρχιακής Οδού – Γ’ Φάση (Δρόμος Αρχαιοτήτων)», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑ.

Η παρέμβαση αφορά έναν οδικό άξονα αυξημένης κυκλοφορίας, που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Η συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών στο οδόστρωμα κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση όλων των χρηστών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συνέπεια στον σχεδιασμό της, συνεχίζει να επενδύει σε έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και διευκολύνουν τις μετακινήσεις. Με στοχευμένες δράσεις όπως αυτή, ενισχύεται η προσβασιμότητα, τονώνεται η τοπική ανάπτυξη και αναδεικνύεται η Αργολίδα ως προορισμός με ποιότητα, άνεση και ασφάλεια.