Σύμβαση 300.000 € για άμεσες αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας – Υπογραφή από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Μανδρώνη

Ένα ακόμη σημαντικό έργο που αφορά την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών της Αρκαδίας μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βλαβών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων και επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΚΑΠ.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου, και υπηρεσιακών παραγόντων. Το έργο στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση φθορών και ζημιών που εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μετακινήσεων και η εύρυθμη κυκλοφορία.