89η ΔΕΘ: Εσπερίδα ΚΕΕΕ με τη συμμετοχή των εκθετών – Στο επίκεντρο οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Επιχειρηματικότητα με Εξωστρέφεια και Ανάπτυξη». Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, παρουσία των υφυπουργών Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και Ανάπτυξης, Σταύρου Καλαφάτη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτείας, εκθετών και επιχειρηματιών από όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ τόνισε τη σημασία της ΔΕΘ ως θεσμού που συνδέει την επιχειρηματικότητα με την πολιτεία και αναδεικνύει τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των εκθετών, οι οποίοι εκπροσωπούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της χώρας και αποτελούν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τους πρωταγωνιστές της παρουσίας της ΚΕΕΕ στη ΔΕΘ».

Ο υφυπουργός, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για την εξωστρέφεια των ΜμΕ αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΜμΕ, σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, διαρκών γεωστρατηγικών και οικονομικών ανακατατάξεων. «Στο πρόσφατο συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, παρουσία του πρωθυπουργού, αποφασίστηκαν οι άξονες εξωστρέφειας, στους οποίους θα κινηθεί το κυβερνητικό έργο το αμέσως προσεχές διάστημα. Για την υλοποίησή τους προσβλέπουμε στη συνεργασία με τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ» ανέφερε ο κ. Θεοχάρης

Ο υφυπουργός, Σταύρος Καλαφάτης, αναφέρθηκε στο παρόν και στο μέλλον των ΜμΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις. «Η καινοτομία αποτελεί κουλτούρα, όχι απλά εργαλείο, εφαρμόζεται οριζόντια ως πολιτική και αφορά και τον χώρο των ΜμΕ. Η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, η προσέλκυση επενδύσεων, η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, η υποστήριξη της καινοτομίας, η στήριξη πρωτοβουλιών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματιών και ερευνητικών και επιστημονικών φορέων προτεραιότητές μας» τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Στην ομιλία του, ο κ. Βουτσινάς επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα, ωστόσο οι υφιστάμενες πολιτικές δεν επαρκούν για τη στήριξη των ΜμΕ. Όπως ανέφερε: «Η ανθεκτικότητα είναι για λίγους. Οι ΜμΕ επιχειρήσεις χρειάζονται μεταρρυθμιστική τόλμη, στοχευμένες πολιτικές και πραγματική στήριξη». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα δύο μεγάλα στοιχήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας: την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Ο πρόεδρος ΚΕΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη απλοποίησης και ευελιξίας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καθώς και τη σημασία της επένδυσης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιακή μετάβαση.

«Η επιχειρηματικότητα του αύριο χρειάζεται δικτύωση, συνεργασία και συνέργειες. Η ΚΕΕΕ εργάζεται καθημερινά για να χτίσει ένα οικοσύστημα που ενώνει τις δυνάμεις της αγοράς με τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τις ευκαιρίες της διεθνούς οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βουτσινάς.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς τους εκθέτες που συμμετέχουν στα Περίπτερα 2 και 3 της ΚΕΕΕ, τους οποίους ο πρόεδρος χαρακτήρισε «φορείς της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της παραγωγικής αναγέννησης» καθώς και τις εισηγήσεις του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ευάγγελου Μπεκιάρη, και του υπεύθυνου Έρευνας και Ανάπτυξης ΚΕΕΕ, Στέφανου Γεωργιάδη. Mε αφορμή τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο οικοδεσπότης πρόεδρος, Κυριάκος Μερελής, υπογράμμισε: «Ένας αιώνας ιστορίας συμπληρώνεται φέτος για το ΕΕΘ. Η φωνή των Επιμελητηρίων είναι και θα συνεχίσει να είναι ισχυρή».

Η ΚΕΕΕ συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη των ΜμΕ ως κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.