Η «ψαλίδα» στο λιανεμπόριο μεγαλώνει, αύξηση τζίρου μόνο για τους «μεγάλους» (video)

Οι κρίσεις και η ακρίβεια ανοίγουν τη «ψαλίδα» στο λιανεμπόριο, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να ενισχύουν τον τζίρο τους και τις μικρές και πολύ μικρές να καταγράφουν μείωση.

Σύμφωνα με στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του 2025 μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων, ενώ συνολικά ο πραγματικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,3%, παρά την άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Η εικόνα δείχνει καθαρά ότι οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια αγορά με συνεχείς προκλήσεις.