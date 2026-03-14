8η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Φλαριου) Καλαμάτας

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα!!!

Δυστυχώς όμως ο κόσμος δεν αλλάζει  μόνο από το χρώμα της θάλασσας, ούτε από τους ισχυρούς της Γης. Ο κόσμος αλλάζει από ανθρώπους που έχουν το θάρρος να αγαπούν.

Για τον λόγο αυτό, σε πνεύμα αγάπης και προσφοράς, ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (Φλαρίου) Καλαμάτας, σε συνεργασία με φίλους και εθελοντές του Ναού, διοργανώνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, την 8η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς. Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων, πλησίον του Ναού και από ώρας 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Επιπλέον καλούνται και όσοι για διάφορους λόγους δεν δύνανται να δώσουν αίμα, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι) προς ενίσχυση των φιλανθρωπικών δράσεων του Φιλοπτώχου Ταμείου της ενορίας μας για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

Με αγάπη Χριστού

π. Φίλιππος

