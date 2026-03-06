Η Υποδοχή της Παναγιάς “Χρυσοκελλαριάς” στην Καλαμάτα (pic’s)

Με την παρουσία πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6 Μαρτίου ε.έ., η Υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της “Χρυσοκελλαριάς”, από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Καλαμάτας.

Την Ιερά Εικόνα μετέφερε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς, ένεκα των εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας της Αναλήψεως, επί τη ευκαιρία της αφιερώσεως, υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εβδομάδος Εξωτερικής Ιεραποστολής, συσχετίζοντας τον Α’ Ιεραπόστολο της Αφρικής, Άγιο Χρυσόστομο (Παπασαραντόπουλο) και την Ιερά Μονή Χρυσοκελλαριάς, της οποίας υπήρξε Ηγούμενος επί 7 χρόνια.

Μετά την υποδοχή και την Δοξολογία, τελέσθηκε η Ακολουθία των Χαιρετισμών και εψάλη η Β’ Στάση, υπό του π. Φιλίππου ο οποίος προ του πέρατος κήρυξε και τον θείο λόγο. Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο προϊστάμενος του ναού Αρχιμ. Αλέξιος Σαραντόπουλος, αφού αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις της ενορίας, με αφορμή την Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής, ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, με την πατρική ευλογία του οποίου μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα, τον Πρωτοσύγκελλο ο οποίος μετέφερε αυτήν αλλά και έψαλλε τους Χαιρετισμούς, καθώς επίσης και τους παρισταμένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθαν. Βασιλόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Στάθη Αναστασόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον ενημέρωσε το πολυπληθές εκκλησίασμα ότι το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου ε.έ. θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, εκδήλωση με ύμνους και με ομιλίες από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας π. Φίλιππο και από την Ιατρό κ. Χριστίνα Παπασαραντοπούλου, κατά σάρκα συγγενή του Αγίου Χρυσοστόμου του εν Αφρική.