ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α΄ Κατηγορία: Ακάθεκτος ο Τέλος Άγρας, κέρδισε με 4-0 τη Στενωσιά | Η Εράνη επικράτησε με 4-1 του Πάμισου, ενώ η Μάνη “κέρασε” 5αρα το Διαβολίτσι

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας, όπου ακάθεκτος πορεύεται ο Τέλος Άγρας, που επικράτησε με με 4-0 της Στενωσιάς.

Νικήτρια με σκορ 4-1 η Εράνη στο ματς με τον Πάμισο, ενώ η Μάνη “κέρασε” 5αρα το Διαβολίτσι.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα , η βαθμολογική κατάταξη και η επόμενη αγωνιστική “στροφή” του πρωταθλήματος:

Αποτελέσματα -21η αγωνιστική

ΑΟ Ομόνοια – ΑΕ Λογγάς 3-4

ΑΟ Καλλιθέας – Μεσσηνιακός 2-1

ΑΟ Μεθώνης – Ακρίτας Κορώνης 1-0

Πάμισος Μεσσήνης – Εράνη Φιλιατρών 1-4

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Φοινικούντας 0-1

ΑΟ Στενωσιάς – Τέλος Άγρας 0-4

Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΟ Κυπαρισσίας 2-0

ΑΕ Μάνης – ΑΟ Διαβολιτσίου 5-0

Βαθμολογία 

1. Τέλος Άγρας 54

2. Εράνη Φιλιατρών 52

3. ΑΕ Μάνης 46

4. ΑΟ Φοινικούντας 42

5. Ακρίτας Κορώνης 38

6. Πάμισος Μεσσήνης 37

7. ΑΟ Μεθώνης 34

8. ΑΕ Λογγάς 30

9. Θύελλα Χαρακοπιού 26

10. Παπαφλέσσας Χώρας 25

11. ΑΟ Κυπαρισσίας 22

12. ΑΟ Ομόνοια 22

13. ΑΟ Στενωσιάς 20

14. Μεσσηνιακός 16

15. ΑΟ Καλλιθέας 7

16. ΑΟ Διαβολιτσίου 2

Επόμενη (22η) αγωνιστική

Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΕ Μάνης

ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΟ Στενωσιάς

ΑΟ Κυπαρισσίας – Θύελλα Χαρακοπιού

Τέλος Άγρας – Πάμισος Μεσσήνης

ΑΟ Φοινικούντας – ΑΟ Μεθώνης

Εράνη Φιλιατρών – ΑΟ Καλλιθέας

Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Ομόνοια

ΑΕ Λογγάς – Μεσσηνιακός

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
