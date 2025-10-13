Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας – Η προθεσμία πριν το πρόστιμο

Χιλιάδες ειδοποιητήρια έχει αρχίσει να στέλνει η ΑΑΔΕ για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα, καθώς το κράτος έχει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζει με ακρίβεια ποια οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση ή για ποια δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τους πρώτους διασταυρωτικούς ελέγχους έχουν ήδη σταλεί 218.000 «ραβασάκια» σε πολίτες και επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να διαθέτουν ανασφάλιστο όχημα ή να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

