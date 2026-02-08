ΑΑΔΕ: Έτοιμη η εφορία να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις τραπεζικές κινήσεις

Ανατροπές στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων δρομολογούνται με την ηλεκτρονική διασύνδεση της εφορίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, κινήσεις κεφαλαίων, πληρωμές, κάρτες και αναλήψεις μετρητών, ώστε οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις.

Το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026, καθιστά τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων βασικό εργαλείο φορολογικού ελέγχου. Στόχος είναι να διαπιστώνεται άμεσα αν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα είναι διαρκής, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί στοιχεία που αφορούν:

