Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έτοιμη η εφορία να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις τραπεζικές κινήσεις

Share

Ανατροπές στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων δρομολογούνται με την ηλεκτρονική διασύνδεση της εφορίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, κινήσεις κεφαλαίων, πληρωμές, κάρτες και αναλήψεις μετρητών, ώστε οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις.

Το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026, καθιστά τους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων βασικό εργαλείο φορολογικού ελέγχου. Στόχος είναι να διαπιστώνεται άμεσα αν τα υπόλοιπα και οι κινήσεις συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα ή τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα είναι διαρκής, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί στοιχεία που αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode