ΑΑΔΕ: Τέλος οι «χάρτινες» βεβαιώσεις οφειλών προς την Εφορία

Τέλος σε έναν από τους μεγαλύτερους «βραχνάδες» της ελληνικής γραφειοκρατίας βάζει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 η ΑΑΔΕ. Οι στοίβες με τους χάρτινους «χρηματικούς καταλόγους» και τις βεβαιώσεις οφειλών που αποστέλλονταν από διάφορους φορείς του Δημοσίου (Δήμους, Υπουργεία, Ταμεία κ.λπ.) προς τις Δ.Ο.Υ. για είσπραξη, μπαίνουν οριστικά στο «χρονοντούλαπο της Ιστορίας».

Με μια νέα απόφαση (Ε.2089/2025 «Καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης υπέρ του Δημοσίου») που βασίζεται στους νόμους 5100/2024 και 5193/2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθιστά σαφές ότι από την 1η Δεκεμβρίου, οποιαδήποτε έγχαρτη βεβαίωση οφειλής ή μείωσης οφειλής αποστέλλεται στην Εφορία, απλώς… θα επιστρέφεται στον αποστολέα. Στο εξής η διαβίβαση μεταξύ των δημοσίων φορέων γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή.

