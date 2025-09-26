ΑΑΔΕ: Η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής μετατίθεται για το 2026

Τη μετάθεση της δεύτερης φάσης εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής για το 2026 αποφάσισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε έναρξη από τον Δεκέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ τόνισε ότι η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των τεχνικών δυσκολιών και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, ώστε να αποφευχθούν «κενά» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το ertnews.

