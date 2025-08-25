ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα για λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις – Τα πρόστιμα για ΦΠΑ και Ε9

Πέλεκυς προστίμων από 100 έως 500 ευρώ περιμένει όσους φορολογούμενους απλά παραλείψουν ή καθυστερήσουν να υποβάλλουν δήλωση στην ΑΑΔΕ.
Με οδηγό τον οποίο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα πρόστιμα τα οποία ισχύουν από τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και τις τροποποιητικές του Ε9, μέχρι τα χρεωστικά ΦΠΑ, εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.
Τα πρόστιμα αρχίζουν από τα 100 ευρώ για τους ιδιώτες και για κάθε δήλωση που δεν συνδέεται με επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τους επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο ανέρχεται στα 250 ευρώ. Για όσους τηρούν διπλογραφικά φτάνει στα 500 ευρώ ανά παράβαση, ακόμα και στην περίπτωση που η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική.
