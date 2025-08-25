ΑΑΔΕ: Τα πρόστιμα για λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις – Τα πρόστιμα για ΦΠΑ και Ε9

Πέλεκυς προστίμων από 100 έως 500 ευρώ περιμένει όσους φορολογούμενους απλά παραλείψουν ή καθυστερήσουν να υποβάλλουν δήλωση στην ΑΑΔΕ.

Με οδηγό τον οποίο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα πρόστιμα τα οποία ισχύουν από τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και τις τροποποιητικές του Ε9, μέχρι τα χρεωστικά ΦΠΑ, εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.