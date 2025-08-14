Τελευταία Νέα
ΑΑΔΕ: Παγώνουν οι ποινικές διώξεις για χρέη στο δημόσιο – Ποιους αφορά

Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, με χρέη προς το δημόσιο, και επιπλέον κίνητρο για υπαγωγή σε ρύθμιση δίνει νέα εγκύκλιος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, η οποία επί της ουσίας σταματά την ποινική δίωξη εφόσον ο οφειλέτης ρυθμίσει το χρέος του.

Σε περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί πλήρως, το αξιόποινο διαγράφεται. Αν όμως χαθεί η ρύθμιση, η υπόθεση αναβιώνει. Η προστασία ισχύει ακόμη και αν έχει ήδη επιβληθεί ποινή, αναστέλλοντας ή διακόπτοντας την εκτέλεσή της.

Με βάση το άρθρο 227 του νόμου 5193/2025 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο, ρυθμίζονται οι συνέπειες στην άσκηση ποινικής δίωξης σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών ή της αναστολής είσπραξης οφειλών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ

