Αδέσμευτη Κίνηση Αναδημιουργίας: Πάνω από 260 στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Τσώνη στη Μεσσήνη

Περισσότερους από 260 υποψηφίους έχει στο ψηφοδέλτιό της “Αδέσμευτης Κίνησης Αναδημιουργίας”. Ο συνδυασμός του Γιώργου Τσώνη κατέρχεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και διεκδικεί το δήμο Μεσσήνης.
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΛΙΤΣΑ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΟΥ
ΛΟΓΓΑ
ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΘΩΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΑΝΟΙ
ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΣΣΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΚΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΤΟΚΟΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΟΥΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΡΑΧΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΡΙΛΙΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΑΜΦΙΘΕΑ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΚΚΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΕΥΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΣΟΥΛΗΣ ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΤΙΦΑΡΗ
ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΟΥΤΑΙΝΑ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΡΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ
ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΕΣΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΟΥΛΙΤΣΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΕΦΙ
ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ( ΝΑΣΟΣ ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΧΑΤΖΗ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙ
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΡΤΑΚΙ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΛΑΜΠΑΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΛΥΡΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ του ΗΛΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ
ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΚΑΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΣΙΝΟΗ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΥ ΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΟΥΡΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ( ΕΦΗ ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΡΙΣΑΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΤΟΝΙΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ΒΕΛΜΑΧΟΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΠΥΡΟΥ
ΤΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΣΕΛΑ ΦΑΡΙΟΛΑ ( ΓΙΟΛΑΝΤΑ ) του ΑΡΜΠΕΝ
ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΣΩΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ
ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΤΣΙΡΜΠΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΚΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΑΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΔΕΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΚΑΙΤΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΦΟΥΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΒΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΕΣΣΑΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΚΟΤΡΑΦΟ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΛΙΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΟΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΡΕΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΟΖΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΛΥΚΙΣΣΑ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΙΠΕΡΙ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΡΟΣΙΑ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΗΛΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΛΗΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΔΡΑΪΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ