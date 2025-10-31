Αδιανόητο σοκ στη Μεθώνη – Αυτοκτόνησε 22χρονος

Share Αδιανόητο σοκ στην περιοχή της Μεθώνης, 22χρονος αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με την πρώτες πληροφορίες βρέθηκε κρεμασμένος από τους οικείους του. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 31 Οκτωβρίου 2025 6:22 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕΘΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Σοβαρή επίθεση σκύλου σε 76χρονο στον Άγιο Φλώρο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος 31.10.2025 Λουκέτο του καταστήματος ΕΛΤΑ και στην Κυπαρισσία (video) 31.10.2025 Κρίση αλφαβητισμού: Η τεχνητή νοημοσύνη ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο της διδασκαλίας 31.10.2025 Array