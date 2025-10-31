Σοβαρή επίθεση σκύλου σε 76χρονο στον Άγιο Φλώρο – Με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία η είδηση πως 76χρονος δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο του, ράτσας ροντβάιλερ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο του, που βρισκόταν σε περιφραγμένο σημείο στον αύλειο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στην περιοχή. Ο παθόντας κάλεσε τηλεφωνικά συγγενείς του για βοήθεια και αυτοί -επειδή δεν βρίσκονταν στην περιοχή- κάλεσαν με τη σειρά τους την Αστυνομία

Στον χώρο του καταστήματος μετέβη αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε να ακινητοποιήσει το ζώο χωρίς επιτυχία, το οποίο συνέχισε την επίθεσή του στον 76χρονο. Λίγο αργότερα στο σημείο έφθασαν άνδρες της ΟΠΚΕ που επίσης κατέβαλαν προσπάθειες για να απομακρύνουν τον σκύλο που συνέχιζε να επιτίθεται στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο σκύλος ήταν επιθετικός και ο παθόντας προέτρεπε τους αστυνομικούς να βάλουν με τα όπλα τους κατά του ζώου. Ενας εξ αυτών βλέποντας ότι η ζωή του 76χρονου ενδεχομένως να βρισκόταν σε κίνδυνο, πυροβόλησε προς το ζώο για να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κατάστημα δεν ήταν σε λειτουργία, ενώ το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ Ο 76ΧΡΟΝΟΣ

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η κατάστασή του ωστόσο κρίνεται σοβαρή. Βρίσκεται διασωληνωμένος και παρουσιάζοντας σημάδια βελτίωσης. Έχει ελλείμματα στα χέρια, παρουσιάζει απώλεια συνείδησης και αίματος, του παρέχονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ενώ προγραμματίζεται η διακομιδή του σε νοσοκομείο των Αθηνών, με διαθέσιμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστεί πλαστικός χειρουργός και μικροχειρουργός για επανορθωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης.