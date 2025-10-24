Αγώνας επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις | Β. Ξυγκώρος «Οι εξαγγελίες απέχουν παρασάγγας από την πραγματική οικονομία» (video)

Μια ρεαλιστική αποτύπωση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, που βρίσκει τις επιχειρήσεις –και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες– εγκλωβισμένες στη μέγγενη της ακρίβειας και του επίμονου πληθωρισμού, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ο Βαγγέλης Ξυγκώρος. Όπως τόνισε, οι επιχειρηματίες «αγκομαχούν» για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας επανέλαβε για πολλοστή φορά πως «το μοντέλο έτσι όπως είναι, δεν βγαίνει» καθώς η έντονη οικονομική δυσπραγία των νοικοκυριών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων έχει και πολλές κοινωνικές επιπτώσεις. «Άλλη μια φορά κάνουμε την έκκληση στους αρμόδιους να ακούσουν την φωνή της αγοράς, τους ανθρώπους της παραγωγικής διαδικασίας» είπε και συνέχισε «να αρχίζουν να αλλάζουν ένα μείγμα πολιτικής που, όπως φαίνεται, δεν δουλεύει σωστά…»

Καλωσορίζοντας τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό ο .κ Ξυγκώρος δεν παρέλειψε να αναφέρει πως και αυτό το κόστος «κατά βάση πέφτει πάνω στις επιχειρήσεις» για τις οποίες «τα τελευταία χρόνια κάποιοι φόροι μειώθηκαν, όχι πολύ, αλλά μειώθηκαν», ωστόσο στον απόηχο της ΔΕΘ και των όσων εξαγγέλθηκαν και επί το πλείστον ακουμπούν τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, αυτό που συνεχίζει να μαστίζει την ελληνική κοινωνία και την επιχειρηματικότητα είναι «Το τέρας της ακρίβειας, το τέρας του πληθωρισμού, το τέρας της καθημερινότητας… σε όποια δημοσκόπηση κι αν γίνεται είναι το βασικό θέμα… Κι αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας στην καθημερινότητά του τα βγάζει δύσκολα πέρα…» συμπεραίνοντας πως «Κάτι υπάρχει λάθος στην εξίσωση! Ναι μεν γίνονται κάποιες ελαφρύνσεις, αλλά…» Παρά τα μέτρα που εξήγγειλε το υπουργείο ανάπτυξης και στις προσπάθειες για τη μείωση τιμών σε 1000 προϊόντα, όπως είπε και πάλι είναι πολύ ψηλά για να μπορέσει το μέσο νοικοκυριό και η μέση επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στις μηνιαίες υποχρεώσεις.

Πρέπει σύμφωνα με τον κ. Ξυγκώρο να υπάρχει αλλαγή στο μοντέλο «Να υπάρχει πρόβλεψη και όχι μόνο η πυρόσβεση…», είπε εστιάζοντας κυρίως στο τεράστιο ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να μαστίζει κυρίαρχα τις ελληνικές. Στην εξίσωση και οι εισαγωγές «η χώρα μας επειδή δεν παράγει πάρα πολλά πράγματα, άρα έχει πολλά τα οποία τα εισάγει: πρώτες ύλες και πολλά άλλα για να μεταποιηθούν, για να βγούνε προϊόντα μεταφέρεται ένα κόστος από το εξωτερικό … άρα όλα αυτά κάνουν απαγορευτικά κάποια προϊόντα κυρίαρχα ελληνικής παραγωγής ή ελληνικής μεταποίησης στον Έλληνα καταναλωτή».

Επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα πραγματοποιήσεις μεγάλων εκδηλώσεων και συνεδρίων στην περιοχή και δη στην Καλαμάτα, ο κ. Ξυγκώρος στάθηκε στη σημασία του πρωτογενούς τομέα τόνισε αρχικά ότι «υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες, σχέδια που ακούμε, τα οποία – τα τελευταία 3 χρόνια- απέχουν παρασάγγας από την πραγματική οικονομία» και ακολούθως – ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν σε ένα άλλο συνέδριο επίκεντρο του οποίο ήταν ο αγροτικός κόσμος – όπου τα ευρήματα μιας μελέτης έδειξαν ότι «από τους σημερινούς αγρότες το συντριπτικό 80% (και πλέον) δεν θέλει τα παιδιά τους να συνεχίσουν στο ίδιο επάγγελμα». Με τον τρόπο αυτό θέλησε να επισημάνει το γεγονός ότι «Δεν έχουμε δώσει τα κίνητρα στον άνθρωπο της υπαίθρου… Η χώρα συνεχίζει να μην παράγει, να μην έχει αυτάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα» με συνέπειες σε όλους τους τομείς καθώς έτσι «πιέζονται οι πάντες και επί της ουσίας εγκαταλείπεται η γη(…) Για να υπάρχουν σχέδια, πράγματα, καινοτομία, εξέλιξη θα πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι.»

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τα Επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας αποτέλεσε η παρουσίαση / προβολή του έργου των «Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» ανάμεσα στα 9 Ευρωπαϊκά έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης, που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025.

Μια στιγμή αναγνώρισης για το οποίο ο κ. Ξυγκώρος επισήμανε πρωτίστως ότι πρόκειται για «το πρώτο πρόγραμμα που έτρεξε, και, πρώτη φορά συνεργατικά μεταξύ δυο επιμελητήρια. Πρόγραμμα το οποίο αφορά στη Μεγαλόπολη και την Οιχαλία. «Ήταν το πρώτο που σχεδιάστηκε από Επιμελητήρια, είναι στην ολοκλήρωσή του και» όπως είπε «διακρίθηκε πανευρωπαϊκά. Το κλειδί της επιτυχίας σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Μεσσηνίας είναι η συνεργασία που αποδεικνύει πως ¨»Όταν οι άνθρωποι και οι φορείς της αγοράς εμπλέκονται πραγματικά και σε διαβουλεύσεις και σε σχεδιασμό μόνο καλά αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε…» σε ότι αφορά στην Οιχαλία, στάθηκε στο γεγονός ότι πάνω από 750 άτομα βγαίνουν μέσα από αυτά τα προγράμματα «και θα δούμε και ένα νέο μοντέλο, ανθρώπους που θα έχουν δεξιότητες να μπουν σε επιχειρήσεις».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, λογιστές-φοροτεχνικούς, δικηγόρους, και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την ΚΥΑ 46982 του αρ. 50 του Νομού 4919/22 σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και τα πρόστιμα του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τα βήματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, διοργανώνει το επιμελητήριο την Τετάρτη 29/10/25. Δεδομένου ότι «Από 1/1/26 ουσιαστικά αρχίζει αυτό το πλαίσιο… και μια παράλειψη σε μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο» το επιμελητήριο Μεσσηνίας «από 29/10 αρχίζουν την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση» με τα όσα θα τεθούν ως ερωτήματα και προβληματισμοί να μεταφέροντα και σε κεντρικό επίπεδο καθώς «Σκοπός μας είναι να είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία και στον λογιστή»…