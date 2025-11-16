Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, το δέκατο έβδομο μέσα σε έναν μόλις μήνα στη Δυτική Ελλάδα, εντείνοντας την ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση των νεανικών παραβατικών συμπεριφορών. Σε κεντρική πλατεία της πόλης, ένας 17χρονος επιτέθηκε σε 16χρονο, τον οποίο γρονθοκόπησε και τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Αναζητείται ο δράστης από τις Αρχές

Μετά την επίθεση, ο 16χρονος ειδοποίησε τον πατέρα του, ο οποίος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο δράστης, ηλικίας 17 ετών, αναζητείται από τις αρχές, ενώ τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι προκάλεσε τον καβγά ανάμεσα στους δύο εφήβους.

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε μια μακρά λίστα σοβαρών συμβάντων της περιοχής, που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, χρήση ναρκωτικών και άλλες μορφές παραβατικότητας ανηλίκων. Το φαινόμενο πλέον δεν περιορίζεται στη Δυτική Ελλάδα, αλλά καταγράφεται σε πολλές περιοχές της χώρας, αποτελώντας ζήτημα που απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου συνεχίζονται, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του τραυματισμένου μαθητή.