Μαχαιρώματα στην Τρίπολη | Στη Δικαιοσύνη ο ένας μαθητής – Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα οι γονείς (video)

Αναστάτωση προκάλεσε στην Τρίπολη το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (08/10), όταν δύο 13χρονοι μαθητές διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματίσει τον άλλο με μαχαίρι. Και οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο μαθητών και στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος των γονέων τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Ο μαθητής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου την Παρασκευή (10/10) στο πλαίσιο της συνέχισης της διαδικασίας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.