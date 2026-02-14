Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Αγρότες από όλη τη χώρα έφτασαν χθες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας των 55 ημερών στα μπλόκα δεν έχει τελειώσει καθώς τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί και οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχουν υλοποιηθεί.

Εν μέσω επιδοκιμασιών και χειροκροτημάτων από κατοίκους της πρωτεύουσας, οι αγρότες διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης για να φτάσουν στο Σύνταγμα όπου τους υποδέχτηκαν η ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία που διαδήλωναν επίσης ενάντια στο σ/ν για τις ΣΣΕ που συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Σήμερα ήρθαμε εδώ για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Όπως είχαμε πει, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να ανταποκριθεί η κυβέρνηση και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Και αυτή είναι μία από τις κινητοποιήσεις που υποσχεθήκαμε μετά από τα μπλόκα. Σήμερα, αν δεν δεχτούνε κάτι μέσα στις επόμενες μέρες, από αύριο θα ξεκινήσουμε, σύμφωνα με την Πανελλαδική, με περισσότερες και καινούργιες δράσεις», δήλωσε στο in o Κωνσταντίνος Παπαδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας και εκπρόσωπος του μπλόκου. Οι ομιλητές στη συγκέντρωση μπροστά στο Σύνταγμα επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο παραμένουν και ανέβασαν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ενώ έκαναν λόγο για «παράδοση της αγροτικής παραγωγής σε μερικές πολυεθνικές» και προσπάθεια «ερήμωσης της υπαίθρου».

