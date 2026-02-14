Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
14
Φεβρουάριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Share

Αγρότες από όλη τη χώρα έφτασαν χθες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο αγώνας των 55 ημερών στα μπλόκα δεν έχει τελειώσει καθώς τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί και οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχουν υλοποιηθεί.

Εν μέσω επιδοκιμασιών και χειροκροτημάτων από κατοίκους της πρωτεύουσας, οι αγρότες διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης για να φτάσουν στο Σύνταγμα όπου τους υποδέχτηκαν η ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία που διαδήλωναν επίσης ενάντια στο σ/ν για τις ΣΣΕ που συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Σήμερα ήρθαμε εδώ για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Όπως είχαμε πει, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να ανταποκριθεί η κυβέρνηση και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Και αυτή είναι μία από τις κινητοποιήσεις που υποσχεθήκαμε μετά από τα μπλόκα. Σήμερα, αν δεν δεχτούνε κάτι μέσα στις επόμενες μέρες, από αύριο θα ξεκινήσουμε, σύμφωνα με την Πανελλαδική, με περισσότερες και καινούργιες δράσεις», δήλωσε στο in o Κωνσταντίνος Παπαδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας και εκπρόσωπος του μπλόκου. Οι ομιλητές στη συγκέντρωση μπροστά στο Σύνταγμα επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο στον δρόμο παραμένουν και ανέβασαν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ενώ έκαναν λόγο για «παράδοση της αγροτικής παραγωγής σε μερικές πολυεθνικές» και προσπάθεια «ερήμωσης της υπαίθρου».

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode