Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Το βλέμμα τους στραμμένο στο Σύνταγμα έχουν τόσο οι αγρότες όσο και η κυβέρνηση για το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ σήμερα 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η δυναμική του συλλαλητηρίου θα κρίνει πολλά για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει την «απόβαση» τους στην πρωτεύουσα ήδη από την περίοδο των μπλόκων.

Την ίδια στιγμή, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό (την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου), έχει αποθαρρύνει αρκετούς από την περαιτέρω συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, μιας και θεωρούν πως το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν, η ευλογιά των προβάτων δηλαδή, δεν προωθήθηκε ως αίτημα δεόντως κατά την περίοδο των μπλόκων όταν την ίδια στιγμή, η κτηνοτροφία είναι ο τομέας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση.

Πως θα γίνει η κάθοδος στην Αθήνα: Τρακτέρ, λεωφορεία και Ι.Χ

Οσον αφορά τον τρόπο που θα κάνουν οι αγρότες την είσοδο τους στην Αθήνα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ένας εκ των δύο εκπροσώπων (μαζί με τον Ρίζο Μαρούδα) του νευραλγικού για τις κινητοποιήσεις μπλόκου της Νίκαιας, μιλώντας στο in έδωσε τις λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου.

