Αγρότες: Ξεμπλοκάρουν πληρωμές σε εκκρεμότητα για 100.000 ΑΦΜ – Την Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις στοιχείων

Από 09.02.2026 έως και 27.02.2026 ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025, κίνηση που στοχεύει να κλείσει εκκρεμότητες στους ελέγχους ώστε να προχωρήσουν ομαλά οι εκκαθαρίσεις πληρωμών στους αγρότες.

Οι διορθώσεις αφορούν τέσσερις βασικές ομάδες λαθών τα οποία εμφανίζονται συχνά στις αιτήσεις των αγροτών. Η πρώτη αφορά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, με προβλήματα σε ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα ή μισθωμένα αγροτεμάχια. Η δεύτερη αφορά λάθη στα στοιχεία μητρώου των αγροτών. Η τρίτη αφορά την οικογενειακή κατάσταση και η τέταρτη αφορά σφάλματα ή ελλείψεις στην καταχώρηση παραστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε εμπλοκή στους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Αν και δεν υπάρχει πρόβλεψη για «οριζόντιο» μπλοκάρισμα στις πληρωμές, ωστόσο, όπου η αίτηση έχει τέτοιες ασυμφωνίες, η πληρωμή πρακτικά μένει σε εκκρεμότητα, επειδή δεν μπορεί να κλείσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση πριν διορθωθούν τα στοιχεία και επαναληφθούν οι διασταυρώσεις.

Πληροφορίες που μεταφέρονται από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κάνουν λόγο για προβλήματα που συνδέονται με ελέγχους παρακολούθησης (monitoring), ΑΤΑΚ και δηλώσεις Ε9 και αφορούν περίπου 100.000 ΑΦΜ, με τις πληρωμές να μένουν σε εκκρεμότητα έως ότου γίνουν οι διορθώσεις και ακολουθήσουν οι έλεγχοι.

Πηγή: newsit.gr

