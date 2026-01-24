Τελευταία Νέα
Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού, με τα χιονοπέδιλα στον ώμο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φτάνοντας στην περιοχή με διακριτική παρουσία και περιορισμένη συνοδεία ασφαλείας.

Η άφιξή του σύμφωνα με το kalavrytanews.com έγινε κάτω από συνθήκες απόλυτης διακριτικότητας, με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξη Άγριο, να ενημερώνεται λίγο πριν και να τον υποδέχεται. Ο πρωθυπουργός κινήθηκε χωρίς τυπικό πρωτόκολλο, εκδίδοντας εισιτήριο όπως κάθε επισκέπτης και περιμένοντας στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο, με τα χιονοπέδιλα στον ώμο.
