Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο

«Ψαλίδι» έως 35% στο τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία, «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, πάγωμα του ΦΠΑ 24% και του φόρου υπεραξίας 15% στις αγοραπωλησίες ακινήτων, πληρωμή ενοικίων υποχρεωτικά μέσω τραπεζών αλλά και παράταση των φορομπόνους για όσους σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε ανακαίνιση κατοικιών ή να ρίξουν στην αγορά κλειστά ακίνητα συνθέτουν το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τι αλλάζει

Οι ανατροπές στο μέτωπο των ακινήτων που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά από το 2026 αφορούν:

1. Ενοίκια. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική ή για φοιτητικό διαμέρισμα θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο οι ενοικιαστές θα καταθέτουν τα ενοίκια. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος ηλεκτρονικά δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες για το εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση φόρου 5% για τα ενοίκια που έχει εισπράξει. Στην περίπτωση που η πληρωμή του ενοικίου δεν γίνει μέσω τραπεζών ο μισθωτής θα χάσει κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις όπως το στεγαστικό επίδομα και η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο.

