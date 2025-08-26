Στεγαστικό αδιέξοδο: οι πολίτες δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος για ενοίκιο- Μεσσηνία–Καλαμάτα: επενδυτικός πυρετός στο Real Estate (video)

Η στεγαστική κρίση καλά κρατεί… με τις αυξήσεις των τελευταίων ετών στα ενοίκια να είναι δυσανάλογες των εισοδημάτων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates καταγράφονται αυξήσεις ενοικίων «που σε πολλές περιπτώσεις που αγγίζουν το 80%» ενώ σύμφωνα με έρευνες «το 60% δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός τους».

Ζητούμενο όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είναι το κράτος «να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για το στεγαστικό» εστιάζοντας στην «προσβασιμότητα των νέων στην αφορά κατοικίας».

Στην ατζέντα και η περίφημη… κοινωνική κατοικία «που το ακούμε από τα τελευταία 3-4 χρόνια…», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάκας εξηγώντας πως «Η κοινωνική αντιπαροχή δεν έχει καμία σχέση με την εργατική κατοικία του παρελθόντος. Δεν είναι κατοικίες που διαμένουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι οικονομικά… αφορά κατοικίες με προσιτό κόστος στέγασης», συγκρίνοντας τα δεδομένα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλή δυναμική σε αυτόν τομέα, όπως Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία που διαθέτουν υψηλό αριθμό κατοικιών προσιτού κόστους καυτηρίασε το γεγονός ότι «εμείς σαν χώρα έχουμε αργήσει πάρα πολύ να υιοθετήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Ακούσαμε στις εξαγγελίες τη ΔΕΘ το 2022. 2025, μήνας Αύγουστος και θα συζητήσουμε τον Σεπτέμβριο πάλι για την κοινωνική κατοικία».

Ως προς τις εξαγγελίες περί φοροελαφρύνσεων ο κ. Μπάκας έθεσε ως ζητούμενο αυτές «να μην αφορούν μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά και τον ενοικιαστή» ανατρέχοντας σε στοιχεία πρόσφατων ερευνών που αποκαλύπτουν πως για τους ενοικιαστές στην Ελλάδα «Η μέση δαπάνη για το ετήσιο ενοίκιο είναι 3.000 ευρώ» θέτοντας και το εξής ερώτημα: «Υπάρχει πουθενά στην Καλαμάτα σπίτι για οικογένεια με 250 ευρώ το μήνα; Όχι! Επομένως συζητάμε» όπως είπε «για μεγάλη φοροδιαφυγή».

ΣΕ ΑΝΟΔΟ ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Σημειώνοντας ως ραγδαία την αύξηση του Real Estate στη Νότια Πελοπόννησο, εστιάζοντας ειδικότερα στη δυναμική που φαίνεται πως έχουν αποκτήσει η Μεσσηνία και η Καλαμάτα, ο κ. Μπάκας στάθηκε στα σημαντικά ευρήματα που αφορούν στις επενδύσεις από ευρωπαίους που κάνουν χρήση της δυνατότητας εκμεταλλεύσεως ακινήτων στα οποία επενδύσουν στη χώρα, μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης «Αυτές οι αποδόσεις που βλέπουν οι ξένοι δεν υπάρχουν σε άλλη χώρα της Μεσογείου», ενώ ειδικότερα για την Πελοπόννησο σημείωσε ότι «για διακοπές κατά 55% αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος επιλέγει την ηπειρωτική Ελλάδα» και πως «Είναι σημαντικό η περιφέρεια Πελοποννήσου να συνδέσει τον τουρισμό με τις επενδύσεις στην περιοχή της.»

