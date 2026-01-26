Ακρίβεια: Ο μισθός τελειώνει νωρίς, οι ανάγκες όμως δεν περιμένουν… Τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα

H εκκίνηση του 2026 επιβεβαιώνει κάποιος από τους μεγαλύτερους φόβους των ελληνικών νοικοκυριών… Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει σημαντικά και η κατάσταση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς διεθνείς πιέσεις και εγχώριες ιδιαιτερότητες στην αγορά κρατούν ζωντανό το «τέρας».

Οι ετήσιες αυξήσεις σε τρόφιμα και ποτά κατά 7%, των υπηρεσιών επίσης κατά 7%, των ενοικίων κατά 8% και της ενέργειας κατά 6% δυσκολεύουν το αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας

Ενοίκια, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ. Το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Η έκρηξη τιμών την τελευταία εξαετία (2020-2025) συνεχίζεται, όχι απαραίτητα με τους φρενήρεις ρυθμούς των προηγούμενων χρόνων.