Ακρίβεια: Ο μισθός τελειώνει νωρίς, οι ανάγκες όμως δεν περιμένουν… Τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα

H εκκίνηση του 2026 επιβεβαιώνει κάποιος από τους μεγαλύτερους φόβους των ελληνικών νοικοκυριών… Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει σημαντικά και η κατάσταση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς διεθνείς πιέσεις και εγχώριες ιδιαιτερότητες στην αγορά κρατούν ζωντανό το «τέρας».
Οι ετήσιες αυξήσεις σε τρόφιμα και ποτά κατά 7%, των υπηρεσιών επίσης κατά 7%, των ενοικίων κατά 8% και της ενέργειας κατά 6% δυσκολεύουν το αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας
Ενοίκια, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ. Το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Η έκρηξη τιμών την τελευταία εξαετία (2020-2025) συνεχίζεται, όχι απαραίτητα με τους φρενήρεις ρυθμούς των προηγούμενων χρόνων.
Στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων, οι καταναλωτές… στενάζουν. Βασικά αγαθά, που κάποτε θεωρούνταν προσιτά έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας. Οι τιμές στα ζυμαρικά και τα γαλακτοκομικά ακολουθούν μια ανηφορική πορεία, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια και δικαιολογημένη οργή.
