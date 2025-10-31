Αλ. Χαρίτσης: «Χρειάζεται πολιτική αλλαγή με ένα ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο ο πρωτογενής τομέας θα έχει τη θέση που του αναλογεί»

Δήλωση του Προέδρου της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση.

«Η έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου βρίσκει τους ελαιοπαραγωγούς αντιμέτωπους με νέα προβλήματα, που έρχονται να προστεθούν σε εκείνα των τελευταίων τριών ετών δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Το κόστος παραγωγής εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, καμία μέριμνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια δεν έχει υπάρξει, το ελαιοκομικό μητρώο φέρνει επιπλέον κόστη και οι κάθε λογής λαδέμποροι εκμεταλλεύονται τις συνθήκες για δικό τους όφελος με καταστροφικές συνέπειες στο προϊόν και στις τιμές.

Κι όλα αυτά, την ίδια στιγμή που οι έντιμοι αγρότες βλέπουν τις επιδοτήσεις τους να γίνονται λεία επιτήδειων και να πηγαίνουν σε τσέπες τοπικών κομματαρχών και στην εξαγορά ψήφων σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, σε μια πυραμίδα διαφθοράς που η κορυφή της φτάνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Ο πρωτογενής τομέας που θα έπρεπε να αποτελεί ανάχωμα στην ακρίβεια που μαστίζει την κοινωνία αλλά και ασπίδα στην επισιτιστική μας ασφάλεια όχι απλώς έχει αφεθεί στην τύχη του αλλά κινδυνεύει με αφανισμό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει ταφόπλακα σε ένα ακόμα από τα στρατηγικά προϊόντα της χώρας: την ελιά και το λάδι.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία, μετά την εγκατάλειψη στην κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, τα αμπελοειδή και μια σειρά ακόμα καλλιέργειες, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη ναυαρχίδα της παραγωγής μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει έξι χρόνια τώρα ότι δεν ενδιαφέρεται να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα παρά μόνο να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική αλλαγή με ένα ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο ο πρωτογενής τομέας θα έχει τη θέση που του αναλογεί με στόχο την πραγματική ενίσχυσή του.»