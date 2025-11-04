Αλ. Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: «Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο»

Ως πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και κάθε δημοκρατικής λειτουργίας χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τη ματαίωση της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των δύο Επιτροπών της Βουλής για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ», τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε δήλωση από το περιστύλιο της Βουλής.

Πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Οφείλει να απολογηθεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά το έχω δηλώσει και το επαναλαμβάνω και σήμερα και θα το έλεγα και στην Επιτροπή. Δεν έχω διαψευστεί από την κυβέρνηση ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα».

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάλεσε τον πρωθυπουργό στη Βουλή ώστε «να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Εμείς ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός».

