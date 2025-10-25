Οι ελπίδες για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου φαίνεται να σβήνουν οριστικά (video)

Στην Πελοπόννησο φαίνεται ότι μπαίνουν τίτλοι τέλους στην προοπτική επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής, με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, να χαρακτηρίζει την όποια επαναλειτουργία της «πολυτέλεια» και να υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ορθή διαχείριση του ενεργού σιδηροδρόμου.

Σε επίκαιρη ερώτησή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης εξέφρασε την αντίθεση του στην κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής και την μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο, ζητώντας την ακύρωση των δυο διαγωνισμών μελετών, καταγγέλλοντας παράλληλα κατασπατάληση δημόσιου χρήματος.