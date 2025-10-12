Αλ. Βοσνιάδης: «Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι όλα – Μας προβληματίζει η διαφορά από ημίχρονο σε ημίχρονο» – Τα highlights Καλαμάτας – Αιγάλεω (video)

Αποτιμώντας την ισοπαλία με το Αιγάλεω, ο Αλέκος Βοσνιάδης εστίασε στον προβληματισμό που αναδύεται αναφορικά με την διαφορά επίδοσης από από ημίχρονο σε ημίχρονο. Όπως σημείωσε όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, οι καλές και οι κακές ημέρες με αφορμή το αποτέλεσμα της Σαββατιάτικης αναμέτρησης στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας.

«Ένα παιχνίδι που δεν ήρθε όπως θέλαμε. Δύο όψεις, μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές φάσεις που δεν τις τελειώσαμε. Κρατήθηκε ο αντίπαλος μέσα στο παιχνίδι μέσα από αυτό…»σημειώνοντας πως «Νομίζω ότι εκεί που είναι και η καλή μας απόδοση, πρέπει να τελειώνουμε το παιχνίδι» και συνέχισε «Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα με πολλές αυξομειώσεις στην απόδοση μας. Δεν κάναμε τον δεύτερο γκολ. Και από κάποιο σημείο και μετά άρχισε να ισορροπεί το παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή όσο περνάει ο χρόνος να θέλεις να έχεις την απόλυτη ασφάλεια. Ήρθε από ένα κακό μας διώξιμο μια σέντρα του αντιπάλου και εκεί χάσαμε τον παίχτη. Και στη μία φάση από τις δύο που είχε ο αντίπαλος, πετάχτηκαν δύο πόδι».

Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναφερόμενος στην πρώτη αυτή απώλεια, υπογράμμισε πως «Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Θα έρθουν και παιχνίδια τα οποία δεν θα έχουμε καλή απόδοση και θα τα πάρουμε. Θα έρθουν και παιχνίδια που θα είμαστε καλοί και θα δυσκολευτούμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Βρισκόμαστε στην πέμπτη αγωνιστική. Είμαστε ψύχραιμοι, πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και κάθε επόμενο παιχνίδι που θα ακολουθεί. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Συνεχίζουμε ήρεμα με ό,τι έχουμε σχεδιάσει από την αρχή.

Και παιχνίδι – παιχνίδι να κάνουμε τη συγκομιδή που θέλουμε και να πετύχουμε πράγματα. Ευχαριστούμε σε όσοι είναι εδώ και μας στηρίζουν. Τελειώσαμε σήμερα, ετοιμαζόμαστε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι», είπε.

Αυτό ωστόσο που φαίνεται να προβληματίζει αφορά στην διαφορά απόδοσης από ημίχρονο σε ημίχρονο «Μας προβληματίζει η διαφορά από ημίχρονο σε ημίχρονο. Και που δεν τελείωσε το παιχνίδι. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ψύχραιμοι να είμαστε. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και στις δύσκολες να πατάμε στα πόδια μας και να επιστρέφουμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε με την εικόνα που υπάρχει από την περσινή χρονιά. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να παρουσιαστεί και κακή εμφάνιση. Και να γίνουν πράγματα τα οποία μπορεί να μας αγχώσουν. Αλλά το σημαντικό είναι, με πολλή εμπιστοσύνη στην ομάδα, τα όποια λάθη κάνουμε. Το ό,τι πρέπει να διορθώσουμε, να το διορθώσουμε και κάθε Κυριακή να δίνουμε τη μάχη μας.»

Για τον ίδιο σημείο κλειδί είναι η εμπιστοσύνη στο πλάνο και η στοχοπροσήλωση μέχρι το τέλος. «Εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε στο πλάνο μας και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι να δώσουμε πάλι τη μάχη μας. Πιστεύουμε πολύ στην ομάδα, θα γυρίσουμε και τα παιδιά τα οποία λείψανε από την Δευτέρα θα είναι πάλι μαζί μας. Ήρεμα, οργανωμένοι, να πάμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο παιχνίδι.»