Παρέμβαση Βρούτση για τους προπονητές στο μπάσκετ: Βρέθηκε λύση, νέο θεσμικό πλαίσιο θα τους καλύπτει -Τι θα ισχύει

Τέλος στο σοβαρότατο πρόβλημα που προέκυψε με έξι προπονητές της Stoiximan Greek Basketball League. Υπενθυμίζεται πως μετά από απαίτηση της ΓΓΑ, έπρεπε όλοι οι προπονητές να βγάλουν μια κάρτα, όπου μεταξύ άλλων ζητάει χαρτί από ψυχίατρο, ποινικό μητρώο και άλλα έγγραφα.

Τη συγκεκριμένη κάρτα δεν έχουν στα χέρια τους αρκετοί οι προπονητές Εργκίν Αταμάν του Παναθηναϊκού, ο Σάκοτα της ΑΕΚ, ο Παβίτσεβιτς του Πανιωνίου, ο Παπαθεοδώρου του Αμαρουσίου, ο Καράσκο του Κολοσσού και ο Ζντοβτς του ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων τους για το Σαββατοκύριακο.

Τελικά ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ προχώρησαν σε διαβουλεύσεις με την Πολιτεία και συγκεκριμένα με τον Γιάννη Βρούτση, ώστε να λυθεί το ζήτημα για τους έξι προπονητές και να καθίσουν κανονικά στον πάγκο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Βρούτσης μέσω ενημέρωσης της ΓΓΑ τονίζει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των έξι προπονητών που δε διέθετε τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές, οι οποίες έχουν τεθεί από πέρσι, με το θέμα να… σέρνεται χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση.

Η ενημέρωση για τους προπονητές στο μπάσκετ

Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

