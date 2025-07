Αλέξανδρος Χασανέας: Ο νέος που έθεσε τα εθνικά θέματα στο ΝΑΤΟ Youth Summit 2025

Στις 25-26 Απριλίου του 2025, διοργανώθηκε στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου το Συνέδριο Νεολαίας του ΝΑΤΟ για το 2025 με θέμα ‘’Διαμορφώνοντας Ηγέτες Για Ένα Ασφαλέστερο Μέλλον’’.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες όπως η αναπληρώτρια Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Ραντμίλα Σεκερίνσκα, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτσ αλλά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γ.Γ. Μαρκ Ρούτε μέσω διαδικτυακού μηνύματος.

Ανάμεσα στους επιλαχόντες από το ΝΑΤΟ συμμετέχοντας, ήταν και ο 19χρονος Έλληνας Αλέξανδρος Χασανέας. Γέννημα θρέμμα της ελληνικής ομογένειας, η οικογένεια του μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ο ίδιος ήταν ακόμη πολύ μικρός για να θυμάται την πατρίδα του. Παραταύτα αυτό δεν τον εμπόδισε απ’το να την μάθει και να την αγαπήσει μέσω της ελληνική παιδείας που του παρείχε το Ελληνικό Δημοτικό και το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου.

Το ολιγομελές σχολείο, συστεγαζόμενο με μία ορθόδοξη εκκλησία, τα ελληνικά γράμματα και η ιστορία, η μικρή, δραστήρια και δεμένη κοινότητα ελλήνων σε αντιδιαστολή με την απρόσωπη εικόνα μία πολυπολιτισμικής μεγαλούπολης, όλα αυτά, των οδήγησαν σε ενεργή ενασχόληση με τα ελληνικά πράγματα.

Αρχίζοντας ως Πρόεδρος του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Λονδίνου, έπειτα ίδρυσε την πρώτη ΜΑΚΙ, την μαθητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, στο εξωτερικό. Το 2022, ακολούθησε η εκλογή του τότε 16χρονου ως νεότερος σύνεδρος και ομιλητής στο 13ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και ο ορισμός του στην Κεντρική Γραμματεία της ΜΑΚΙ ως Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων. Το 2023, πέρασε πρώτος από τους ομογενείς στην Νομική Σχολή Αθηνών ενώ επελέγη να προλογίσει τον έλληνα Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψη του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2024, έγινε μέλος του αθηναϊκού παραρτήματος του Global Shapers Community, μίας πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και είχε την τιμή να επισκεφτεί την έδρα του ΝΑΤΟ και του Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης στα πλαίσια διεθνούς συνεδρίου, καθώς και να συμμετέχει σε επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, ως προσκεκλημένος του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα.

Το 2025, επελέγη από το ΝΑΤΟ για να συμμετάσχει στο NATO Youth Summit 2025. Αδράττοντας μεν την ευκαιρία να επισκεφθεί τα Career Booth του ΝΑΤΟ, της Google, κ.α. καθώς και να συμμετάσχει στις σχετικές δεξιώσεις, το κύριο ενδιαφέρον του ήταν να θέσει στους διεθνείς προσκεκλημένους, on and off camera, τα εθνικά μας θέματα και πως αυτά συμπίπτουν με τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα, στο οποίο και αφοσιώθηκε καθ’όλη την διάρκεια του διημέρου. Λαμβάνοντας τον λόγο ενώπιον του συνεδρίου, αμφισβήτησε ευθέως την Τουρκική πολιτική και έθεσε ερωτήματα για την στάση του ΝΑΤΟ, προκαλώντας έκδηλη αμηχανία στους ομιλητές.

Αναλυτικότερα, τους είπε τα εξής: ’’Χαίρετε! Μιλώντας για ασφάλεια και αμυντικές δαπάνες, θα ήθελα να σας ρωτήσω πως βλέπετε την απόκτηση των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, την αίτηση της στους BRICS, την φυλάκιση του αρχηγού της αντιπολιτεύσεως, την παράνομη κατοχή έδαφους της Ε.Ε. στην Κύπρο, τις απειλές της εναντίων του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε., αγωγού EastMed που εγγυάται την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και επίσης την αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της ΝΑΤΟικής συμμάχου Ελλάδας, και πως ανταποκρίνεστε σε αυτές τις προκλήσεις?’’

Λαμβάνοντας αμήχανες αντιδράσεις από τους ομιλητές όπως: ’’Ευχαριστούμε, ενα εύκολο (ερώτημα), λοιπόν..’’, – Ένα δυνατό γέλιο – ’’Εγώ θα αναλάβω το πρώτο (Ερώτημα άλλης χώρας)’’ – ’’Θα αφήσω το δεύτερο στους συναδέλφους μου’’ – ’’Θα αρχίσω με το πρώτο’’

Η ερώτηση, καθώς και η άτεχνη αποφυγή της καταγράφηκαν από της ΝΑΤΟικές κάμερες και αναρτήθηκαν στο επίσημο κανάλι του ΝΑΤΟ μαζί με το σύνολο του περιεχομένου του συνεδρίου, ενώ προφανές είναι πως δεδομένου του κλίματος που διαμορφώθηκε, άνοιξε την όρεξη για off camera συζήτηση της πολιτικής της γείτονος από τους προσκεκλημένους, πράγμα που μόνο ωφέλιμο μπορεί να είναι για τα ελληνικά συμφέροντα.

Σε αυτήν την προσπάθεια, συνέβαλε τα μέγιστα ο συμφοιτητής του στην Νομική Αθηνών, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών και συνεργάτης του στην ΟΝΝΕΔ, Ελευθέριος Σιδεράς με την ιδιότητα του ως επίσημος εκπροσώπος των Sons of Pericles του ΑΧΕΠΑ στο συνέδριο.

Εν κατακλείδι, αυτονόητη υποχρέωση όλων των Ελλήνων στο εξωτερικό είναι να παίζουν με την φανέλα της εθνικής και να αναδεικνύουν τα εθνικά τους θέματα και πως αυτά, κατά περίπτωση συμπίπτουν με τα συμφέροντά του εκάστοτε ακροατή τους. Χαιρόμαστε λοιπόν, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έγινε.

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

