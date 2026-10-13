Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να χρηματίζεται ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ελλάδα, οι αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ σχετικά με την εμπλοκή της σε ένα πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο με δωρητή του Τραμπ. Την ώρα που τα δημοσιεύματα σχετικά με τα επίμαχα μηνύματα της Γκιλφόιλ, αλλά και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ φουντώνουν, ο ίδιος έβαλε τέλος στις εικασίες και παραδέχθηκε δημόσια πως εξετάζει την απομάκρυνσή της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ λόγω των αποκαλύψεων που έγιναν σε βάρος της. Η ίδια αρνείται πως ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς 100.000 δολάρια για την πιστωτική της, εξηγώντας πως τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιου του, Ντον Τζούνιορ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τις τελευταίες ημέρες, η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος MAGA («Make America Great Again).

Οι καταγγελίες για τα 100.000 δολάρια και η απάντηση της Γκιλφόιλ

Πριν από λίγες ημέρες, η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα.

Ανάμεσα στις καταγγελίες είναι και ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ, να της δώσει 100.000 δολάρια για την εξόφληση της πιστωτικής κάρτας, ενώ φέρεται να του προσέφερε ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλες καταγγελίες αναφέρουν πως προωθούσε συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών ή μετακινούνταν με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της αρνούνταν τις κατηγορίες, δίνοντας μάλιστα τη δική τους εκδοχή στους ισχυρισμούς του Έρικ Ντίτερς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ο Έρικ Ντίτερς επιχειρεί να μετατρέψει μια ιδιωτική συμβατική διαφορά σε υπόθεση πολιτικής διαφθοράς, εμπλέκοντας την πρέσβη των ΗΠΑ σε καταγγελίες τις οποίες χαρακτηρίζουν αβάσιμες.