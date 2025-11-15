Αλέξανδρος Μπούρας | ΑΟ Καλαμάτα 80 AFFIDEA: «Ο στόχος μας είναι να βάλουμε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό»  

Η Καλαμάτα ’80 έχει μπει στη φετινή Volley League με φιλοδοξίες και αποφασιστικότητα, έτοιμη να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και δυνατούς αντιπάλους.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μια μάχη σε πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις… Ένα βολεϊκό ντέρμπι που θα φέρει αντιμέτωπους έναν σύλλογο που χρόνια τώρα συγκαταλέγεται στο «βαρύ πυροβολικό» της Volley League, τον Ολυμπιακό, και την μεσσηνιακή «αρμάδα» του Άκη Χατζηαντωνίου, που φέτος επέστρεψε στην κατηγορία με υψηλές φιλοδοξίες.

Αυτή την Κυριακή (15/11, ώρα 20:30), η Καλαμάτα ’80 διασταυρώνει τα ξίφη της με τον Ολυμπιακό, έχοντας στο πλευρό της την έδρα και την ελπίδα ότι θα αποκομίσει αυτό που πραγματικά της αξίζει.

Ο Αλέξανδρος Μπούρας, team manager των «λύκων» και «ψυχή» της Καλαμάτας ’80, μιλά στο Best-TV.gr λίγο πριν το πρώτο της σέρβις με τον Ολυμπιακό, για τα πρώτα συμπεράσματα, τη νοοτροπία που επικρατεί, αλλά και την πίστη του στη δύναμη του «όγδοου παίκτη» — του κόσμου, που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κάθε αναμέτρηση.

Ποσό διαφορετικά βλέπετε φέτος την κούρσα στη Volleyleague. Θεωρείται εαυτούς -αυτή τη φορά – ως outsider;

«Η φετινή Volley League είναι σαφώς πιο δύσκολη και ανταγωνιστική σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή μας. Πιο υψηλά μπάτζετ και μεγαλύτερα ονόματα τόσο σε παίκτες όσο και σε προπονητές. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι ανήκουμε σε εάν γκρουπ ομάδων που θα παλέψει επί ίσοις όροις με όλους τους υπόλοιπους για την παραμονή.»

Λίγα 24ωρα μετά το 3-0 από τον ΟΦΗ και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό… πιο είναι το mentality που επικρατεί. Τι κρατάτε από την προηγούμενη εμφάνιση και τι θέλετε να αφήσετε πίσω;

«Σαφώς και η ήττα στις λεπτομέρειες στην Κρήτη μας ενόχλησε. Το συμπέρασμα που έμεινε από το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ότι στα τελειώματα των σετ πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι και περισσότερο αποφασιστικοί στο transition γιατί όταν σε εκτός έδρας ματς με τέτοιο αντίπαλο αν δεν εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες θα φύγεις με άδεια χέρια.»

Τι μπορεί να πετύχει η Καλαμάτα απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Από τις προπονήσεις φαίνεται ότι έχουμε αφήσει πίσω αυτό το παιχνίδι και ο στόχος είναι μπροστά μας και δεν είναι άλλος από το να βάλουμε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό και να πάρουμε ότι μας αναλογεί βάσει της απόδοσης μας.»

Η ομάδα βρίσκεται στην Τρίτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας, είναι μια θέση όπου μπορεί να… ριζώσει;

«Είναι μια σκέψη πολύ μακρινή. Για να ριζώσει πρέπει να κοιτάμε κάθε παιχνίδι που είναι μπροστά μας και όχι εβδομάδες αργότερα.»

Πως αξιολογείτε τα υπόλοιπα αποτελέσματα; Είναι (ή μπορούν να είναι) προβλέψιμα;

«Τα υπόλοιπα αποτελέσματα για εμάς που μελετάμε τα ρόστερ και τους αγώνες όλων των ομάδων, δεν μας προκαλούν έκπληξη. Το γνωρίζαμε ότι κάθε εβδομάδα θα βλέπαμε διάφορα αποτελέσματα χωρίς να γίνουν ιδιαίτερες προβλέψεις. Πιστεύω πως έτσι θα κυλήσει όλη η σεζόν και ο πιο σκληρός θα επιβιώσει.»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο Αλέξανδρος Μπούρας δεν λησμονεί τον όγδοο παίκτη, τον οποίο δράττοντας της ευκαιρίας καλεί στο γήπεδο, να αγκαλιάσει μια ακόμη προσπάθεια της ομάδας και να στηρίξει τους παίκτες φέρνοντας παλμό και ζωντάνια στο γήπεδο. «Οπότε αυτή η μη προβλέψιμη κατάσταση δημιουργεί εάν πολύ ενδιαφέρον προϊόν για τη φετινή volleyleague και δίνεται μια μοναδική ευκαιρία σε όλους τους φιλάθλους της πόλης να δουν σπουδαίες αναμετρήσεις. Μια από αυτές είναι αύριο το βράδυ με το Ολυμπιακό όπου ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να μας στηρίξει και να μας δει να ανταγωνιζόμαστε μερικούς σούπερ σταρ του παγκόσμιου βόλλευ. Με την βοήθεια του μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.»

Σίσσυ Τριάντου