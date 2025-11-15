SL2: Μαρκό – Καλαμάτα 2-3 | Σπουδαία ανατροπή… ανόδου για τη Μαύρη Θύελλα

Η Καλαμάτα πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 στην έδρα της Μαρκό, κάνοντας σπουδαία ανατροπή στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη με αυτό το τρίποντο ξεφεύγει στο +4 από τον Πανιώνιο που έχει παιχνίδι λιγότερο. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν με τον Ριτσοτάκη στο 7′, πριν ο Κωτσόπουλος ισοφαρίσει στο 38′.

Ο Τσέλιος ολοκλήρωσε την ανατροπή για τη «Μαύρη Θύελλα» στο 49′ και ο Βαφέας έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του στο 61′. Το γκολ του Καλλέργη στο 65′ δεν ήταν αρκετό για να καταφέρει η Μαρκό να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση.

Το ματς

Με εξαιρετικό ρυθμό και πολλές φάσεις κύλησε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με την Καλαμάτα να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2′ άγγιξε το γκολ, όταν ο Βαφέας πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Παρά την πίεση των Μεσσήνιων, η Μαρκό ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 7′, ύστερα από ένα γέμισμα στην περιοχή και κακή απομάκρυνση της άμυνας της Καλαμάτας, ο Ριστοτάκης εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Γκέλιου και το αποτυχημένο τεχνητό οφσάιντ, περνώντας την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα για το 1-0, σε κενή ουσιαστικά εστία.

Η αντίδραση της Καλαμάτας ήταν άμεση και στο 16′ έχασε δύο συνεχόμενες μεγάλες ευκαιρίες με τον Κωτσόπουλο. Πρώτα, ο επιθετικός της ομάδας δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λυμπεράκη, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, νέο τελείωμα με το κεφάλι από τον ίδιο κατέληξε ξανά άουτ.

Η πίεση της «Μαύρης Θύελλας» συνεχίστηκε και καρποφόρησε στο 38′. Ο Κωτσόπουλος, πρωταγωνιστής των προηγούμενων φάσεων, αυτή τη φορά βρήκε στόχο και ισοφάρισε σε 1-1, με ψύχραιμο πλασέ ολοκλήρωσε την όμορφη επιθετική ανάπτυξη της Καλαμάτας, ύστερα από σέντρα του Λυμπεράκη από αριστερά.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, η Μαρκό απείλησε ξανά στο 41′, με τον Ριστοτάκη να παίρνει την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, όμως η μπάλα πέρασε εκτός.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με εντυπωσιακό ρυθμό, καθώς η Καλαμάτα μπήκε αποφασισμένη να πάρει το προβάδισμα και το πέτυχε μόλις στο 49′. Ο Τσέλιος σκόραρε με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή, μετά από σέντρα ακριβείας του Καλουτσικίδη, δίνοντας το προβάδισμα με 2-1 στους Μεσσήνιους.

Η πίεση της Καλαμάτας συνεχίστηκε, με τον Κωτσόπουλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 54′, καθώς αφού γύρισε όμορφα το σώμα του μέσα στην περιοχή, το τελείωμά του πέρασε εκτός εστίας. Στο 61′ ήρθε το τρίτο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ο Βαφέας εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ, σηκώθηκε αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-1, με τον Αυγερινό ανήμπορο να αντιδράσει.

Η Μαρκό δεν το έβαλε κάτω και αντέδρασε γρήγορα. Στο 65′, ο Καλλέργης με εκπληκτικό σουτ από έξω από την περιοχή μείωσε σε 3-2, εκμεταλλευόμενος μία προσποίηση που του άνοιξε χώρο και νίκησε τον Γκέλιο, στέλνοντας τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

