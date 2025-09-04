Αλέξης Χαρίτσης στη ΓΣΕΒΕΕ: “Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αφήσει πίσω τις μικρές επιχειρήσεις”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που φέτος εστιάζει στην πράσινη μετάβαση, τόνισε:

– Η “ισχυρή ανάπτυξη” που επικαλείται η κυβέρνηση δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε βιώσιμη. Το ΑΕΠ παραμένει 15% χαμηλότερο από το 2008, οι μικρές επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο και τη ρευστότητά τους να μειώνονται, ενώ το κόστος λειτουργίας αυξήθηκε 40% σε τρία χρόνια.

– Η πράσινη μετάβαση για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφράζεται κυρίως σε κόστος. Πρόσθετες υποχρεώσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία τις οδηγούν σε αδιέξοδο.

– Το Ταμείο Ανάκαμψης απέτυχε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λιγότερο από το 9% των πόρων πήγε σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους, παρότι αποτελούν το 94,5% των ελληνικών επιχειρήσεων και απασχολούν το 55,8% των εργαζομένων.

– Τόσο οι εθνικές μελέτες όσο και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι ΜμΕ είναι ο πιο ευάλωτος κρίκος της οικονομίας και απειλούνται με περιθωριοποίηση.

– Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η πράσινη μετάβαση θα γίνει μηχανισμός αποκλεισμού, ωφελώντας λίγους μεγάλους και αφήνοντας πίσω τον κορμό της οικονομίας.

Η Νέα Αριστερά προτείνει έναν άλλον δρόμο – μια δίκαιη πράσινη μετάβαση:

– Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις και φορολογικά κίνητρα αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις.

– Πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία, με εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με το δημόσιο πανεπιστήμιο.

– Δημόσιο στρατηγικό σχεδιασμό, με ενεργό ρόλο του κράτους στη δίκαιη κατανομή πόρων.

– Προστασία της εργασίας: αξιοπρεπείς αμοιβές, μείωση επισφάλειας, στήριξη τοπικών κοινωνιών.

– Ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών.

Η πράσινη μετάβαση είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται για λίγους και να βαθαίνει τις ανισότητες. Η χώρα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία που θα εξασφαλίσει ανάπτυξη ποιοτική και δίκαιη – για τους πολλούς, όχι για τους λίγους.