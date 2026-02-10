Αλλαγές στα ενοίκια από 1η Απριλίου – Όσα πρέπει να ξέρετε

Αλλάζουν όλα στα ενοίκια από την 1η Απριλίου 2026 καθώς σύμφωνα με διάταξη του νόμου 5264/2024 η πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθίσταται υποχρεωτική.

Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νόμου 5222/2025, που προβλέπουν την ηλεκτρονική εξόφληση των μισθωμάτων.

Η μη τήρηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες Η αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού επιτρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να διασταυρώνει αυτόματα τα δηλωμένα μισθώματα με τις τραπεζικές κινήσεις, περιορίζοντας το περιθώριο για αδήλωτα ποσά και συμφωνίες πληρωμής «χέρι με χέρι».

Οι αλλαγές στα ενοίκια

Σημαντικό σημείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει:

να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

