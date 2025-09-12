Αλλαγές στα ευρώ – Πώς θα είναι τα νέα χαρτονομίσματα;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανανεώνει τον σχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ για πρώτη φορά από το 2002. Για τον λόγο αυτό η ΕΚΤ κάλεσε επαγγελματίες γραφίστες από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό σχεδίασης, με στόχο την πλήρη ανανέωση του εικαστικού του ευρωπαϊκού νομίσματος. Η ΕΚΤ θεωρεί πλέον ότι έχει έρθει η στιγμή για έναν εικαστικό επαναπροσδιορισμό του ευρώ, ο οποίος να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σύγχρονη Ευρώπη και την πολιτισμική της ποικιλομορφία.

Μετά από διαδικασία διαβούλευσης με ειδικούς αλλά και πολίτες –που ξεκίνησε ήδη από το 2021– επιλέχθηκαν δύο θεματικές που θα αποτελέσουν τη βάση για τον επανασχεδιασμό των νέων χαρτονομισμάτων: «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» και «Ποτάμια και Πουλιά».

