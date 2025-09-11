Ξεκινά νέο κύμα πλειστηριασμών – Στο σφυρί σπίτια και επιχειρήσεις οφειλετών της εφορίας

Νέος γύρος με… «σφυριά» για ακίνητα οφειλετών ξεκινάει σύντομα, καθώς η ΑΑΔΕ περνά από τις λίστες ντροπής και τις προειδοποιήσεις στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Στα τέλη Ιουνίου δημοσιοποίησε τα ονόματα όσων χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 18.762 νομικά πρόσωπα και 11.616 φυσικά πρόσωπα, περισσότερα από πέρυσι. Η αδράνεια των οφειλετών οδηγεί τώρα σε πλειστηριασμούς, παράλληλα με τις κατασχέσεις λογαριασμών, που παραμένουν το βασικό όπλο των εισπρακτικών υπηρεσιών.

Οι τιμές εκκίνησης στους πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί έως τον Δεκέμβριο, διαμορφώνονται από 1.000 ευρώ έως και 3,2 εκατ. ευρώ. Στο «καλάθι» περιλαμβάνονται 34 ακίνητα – από κατοικίες, αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι εργοστάσια και βιομηχανικούς χώρους – τα οποία βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παρότι στη λίστα συναντώνται και ακίνητα χαμηλής αξίας, τα χρέη των οφειλετών είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Το πρώτο κύμα έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, με συνέχεια στις 15 και 22 Οκτωβρίου, στις 12 και 19 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου, δείχνοντας ότι η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα σε αυτό το μέτωπο.

