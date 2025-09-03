Αλλάζει η οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού – Πληθαίνουν οι φωνές για πεζοδρόμηση του σημείου (video)

Έναρξη εργασιών σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στο τμήμα της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού από τη συμβολή της με τη οδό Μητροπέτροβα μέχρι και τη οδό Φραντζή. Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης της οδού στο πλαίσιο υλοποίησης του μεγάλου έργου των αστικών αναπλάσεων στον κεντρικό ιστό της πόλης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξήλωση του οδοστρώματος, προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχροί κυβόλιθοι, ένα μοτίβο που ακολουθείται σε όλες τις αστικές αναπλάσεις του κέντρου της πόλης. Στο εν λόγω τμήμα είχαν προηγηθεί εργασίες στα υπόγεια δίκτυα, με ενίσχυση του δικτύου των ομβρίων και αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Αυτοψία στο σημείο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «έργο κρίσιμο για την αναβάθμιση της περιοχής», επισημαίνοντας ότι «μπορεί να υπάρχει προσωρινά μια αναστάτωση για τους πολίτες, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και θα δικαιώσει τις προσπάθειες και την υπομονή όλων».

«Αναβαθμίζουμε την πόλη, το κέντρο της Καλαμάτας. Αλλάζουμε την πόλη μας», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της αστικής ανάπλαση επί της Αριστοδήμου, σημειώνοντας ότι ήδη από χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, δόθηκε σε κυκλοφορία σε όλο το μήκος της, με τα συνεργεία πλέον να επικεντρώνονται στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού όπου και συνεχίζεται το μεγάλο έργο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Επισημαίνεται ότι σειρά έχει το σύμπλεγμα δρόμων δυτικά της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας μέχρι την οδό Νέδοντος.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ταυτόχρονα, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει υπάρξει ήδη ενημέρωση σε κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπου εξελίσσονται τα έργα, προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, λόγω της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, που έχει ως αποτέλεσμα την μη πρόσβαση των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τους κάδους που θα βρίσκονται επί της οδού Νέδοντος, όπου και έχουν τοποθετηθεί επιπλέον μεταλλικοί κάδοι. Επίσης, γίνεται έκκληση προς τους επαγγελματίες όσον αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών, να τηρείται ο κανονισμός καθαριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι για την εκτέλεση των εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας (δείτε ΕΔΩ).