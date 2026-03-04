Άμεση επιστροφή 31 εργαζομένων στο δήμο Καλαμάτας – Προσωρινή διαταγή εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών

Την άμεση επιστροφή 31 εργαζομένων στα καθήκοντά τους στον Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε το δικαστήριο με προσωρινή διαταγή. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, που επί σειρά ετών παρείχαν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο, επανέρχονται στις θέσεις τους, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ η εμπειρία τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Η θετική εξέλιξη ήρθε έπειτα από αίτημα που κατατέθηκε μέσω του νομικού τους εκπροσώπου, Δημήτρης Πετρόπουλος. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής, υποχρεώνοντας τον Δήμο να συνεχίσει να τους απασχολεί μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.