Επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου Καλαμάτας στον Καναδά – Θερμή υποδοχή από την Ομογένεια και σημαντικές επαφές με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς

Επίσημη επίσκεψη στον Καναδά πραγματοποίησε από 26 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2026 ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, προσκεκλημένος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας – Υπαπαντή» και του Προέδρου κ. Γιώργου Βλαχάκη, προκειμένου να παραστεί ως τιμώμενο πρόσωπο στις επετειακές εκδηλώσεις της Ομογένειας για την 23η και 25η Μαρτίου 1821, που πραγματοποιήθηκαν στο Τορόντο.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, επίσης, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς καθώς και ο Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Καφαντάρης, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Σημειώνεται ότι στην επίσημη τελετή παρέστη η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, κα Τζίνα Καρέλια και αντιπροσωπεία χορευτών του Λυκείου των Ελληνίδων.

Η επίσκεψη, η οποία έτυχε ευρείας δημοσιότητας στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινότητας, αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων του Δήμου Καλαμάτας με την Ομογένεια, ενίσχυσης των δεσμών με την επιχειρηματική κοινότητα και δυναμικής προβολής της πόλης σε θεσμικό και επενδυτικό επίπεδο.

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ – «ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις αγάπης για την Πατρίδα και την Καλαμάτα. Σε κάθε συνάντηση ήταν εμφανές το έντονο Ελληνικό στοιχείο, η συγκίνηση και η βαθιά σύνδεση των Μεσσήνιων της Διασποράς με τη γενέτειρά τους.

Στην κεντρική επετειακή εκδήλωση της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί εδώ, στο Τορόντο, συναντώ και νοιώθω μια Ελλάδα με ζωντάνια, παλμό και δύναμη. Και πράγματι νιώθω περήφανος για τη δύναμη και τη δυναμική των Ελλήνων. Όλων εσάς που με τον τρόπο σας στηρίζετε ουσιαστικά το Έθνος μας, δημιουργώντας ένα τεράστιο κύτταρο Ελληνικής ζωής, Ελληνικού Πολιτισμού, μια εξωστρεφή και δυναμική Ελληνική Πατρίδα εδώ, στον Καναδά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού».

Η παρουσία του Δημάρχου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Ομογένεια, επιβεβαιώνοντας ότι η Καλαμάτα αναγνωρίζει, τιμά και επενδύει στη σχέση της με τους Έλληνες του εξωτερικού.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής Αποστολής, με τα οποία υπήρξε άριστη συνεργασία, είχαν σειρά σημαντικών θεσμικών συναντήσεων. Υπήρξε επίσκεψη στο Κοινοβούλιο του Οντάριο (Queen’s Park), όπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Νομοθετικής Συνέλευσης.

Είχαν, επίσης, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Οντάριο, στον οποίο ο Δήμαρχος Καλαμάτας απηύθυνε επίσημη πρόσκληση να επισκεφτεί τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν σε συνάντηση με Μέλη του Επαρχιακού Κοινοβουλίου.

Συναντήσεις υπήρξαν, ακόμα, με την Δήμαρχο Τορόντο, τον Δήμαρχο Νιαγάρα και άλλους Δημάρχους της ευρύτερης περιοχής.

Οι επαφές αυτές ενίσχυσαν τη διεθνή παρουσία της Καλαμάτας και άνοιξαν διαύλους επικοινωνίας για μελλοντικές συνεργασίες.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις επαφές με την επιχειρηματική κοινότητα και θεσμικούς οικονομικούς φορείς. Ο κ. Βασιλόπουλος συμμετείχε στην τελετή έναρξης συνεδρίασης (Opening Bell) στο Toronto Stock Exchange.

Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτικών κύκλων, συναντήσεις με το Ελληνο-Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Περιφερειακό Εμπορικό Συμβούλιο Τορόντο και το Hellenic Board of Trade, καθώς και επαφές με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οντάριο.

Κατά τις επαφές αυτές διερευνήθηκε η δυνατότητα προώθησης και εισαγωγής Μεσσηνιακών προϊόντων στην αγορά του Οντάριο.

Στο πλαίσιο της VIP Δεξίωσης και του Gala που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή βουλευτών του Ομοσπονδιακού και του Επαρχιακού Κοινοβουλίου, Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο, εκπροσώπων Επιμελητηρίων, επιχειρηματιών και επιφανών μελών της Ομογένειας, ο Δήμαρχος παρουσίασε το επενδυτικό προφίλ της πόλης με αναφορά σε τομείς όπως ο τουρισμός υψηλής ποιότητας, η αγροδιατροφή και η εξαγωγική δραστηριότητα, η καινοτομία, η ψηφιακή μετάβαση κ.ά. καθώς και την ψηφιακή πύλη kalamata.gr/invest.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Δήμαρχος, κατά το πρόγραμμα των επαφών του, είχε συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, καθώς και με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου παρέστη στη Θεία Λειτουργία και σε επίσημη υποδοχή στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά και μέλη της Ομογένειας, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας.

ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επίσκεψη του Δημάρχου Καλαμάτας στον Καναδά ενίσχυσε τη διεθνή προβολή της πόλης, δημιούργησε γέφυρες συνεργασίας με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς και επανενεργοποίησε και εμβάθυνε τους δεσμούς με τη Μεσσηνιακή και ευρύτερη Ελληνική Ομογένεια. Ταυτόχρονα δόθηκε η δυνατότητα να προωθηθεί η Καλαμάτα ως σύγχρονος, εξωστρεφής και επενδυτικά ελκυστικός προορισμός.

Σημειώνεται ότι η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία, ιδρυθείσα το 1945, που ενώνει 16 ενεργούς συλλόγους σε ΗΠΑ και Καναδά, αποτελεί ισχυρό πυλώνα διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και των δεσμών με τη Μεσσηνία. Η δε επίσκεψη του Δημάρχου επιβεβαίωσε ότι οι δεσμοί αυτοί δεν είναι τυπικοί, αλλά ζωντανοί και στρατηγικής σημασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Με την ολοκλήρωση της Αποστολής, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργο Βλαχάκη και τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, για την άψογη φιλοξενία αλλά κυρίως για το σημαντικό ρόλο που η Ομοσπονδία των Ομογενών επιτελεί, διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού στο πέρασμα των ετών, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει να οικοδομεί ουσιαστικές σχέσεις με τους απανταχού της Γης, Καλαματιανούς και Μεσσήνιους.