«Ανακατωσούρα» στο πολιτικό σκηνικό, με την κοινωνία να… στενάζει (video)

Η πολιτική σκακιέρα αλλάζει μετά και τις “μεταγραφικές” κινήσεις και προσχωρήσεις στην γαλάζια παράταξη, ενώ και στην αριστερά μοιάζει γενικώς να επικρατεί «απόλυτος πανικός και ανακάτεμα». Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST o δημοσιογράφος Γιώργος Πιέρρος, του ACTION24, ο οποίος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις επισήμανε ότι πλέον οι γραμμές μεταξύ των κομμάτων έχουν θολώσει, αφού «δεν υπάρχουν αντιμνημονιακά κόμματα που να έχουν κυβερνήσει, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κυβερνήσει».

Σε όρους αθλητικούς, η ημέρα είχε έντονο μεταγραφικό τόνο «…με τον Ανδρέα Λοβέρδο να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι που βέβαια, νομίζω, έχει προδιαγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τις θέσεις που έπαιρνε ο πρώην Υπουργός, φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως το αναδιατάσσεται συνολικά η πολιτική τράπουλα, γιατί είμαστε ένα χρόνο ουσιαστικά -στην καλύτερη περίπτωση- πριν από τις εκλογές». Εξηγώντας στο σημείο αυτό πως οι κινήσεις διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας είναι αμφίπλευρες αφού «την ίδια ώρα που παίρνει τον Ανδρέα Λοβέρδο, επίκειται και η είσοδος βουλευτή της «Νίκης» στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Δηλαδή, ότι από τη μία παίρνει ένα κεντρώο πολιτικό και την άλλη βλέπουμε και αυτά δεξιά να κινείται, γιατί ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι στο κέντρο κυριαρχεί, αλλά στα δεξιά τίποτα δεν είναι αυτονόητο, για το αν θα έχει ή όχι διαρροές η Νέα Δημοκρατία.»

Εμφανή τα σημάδια δυσαρέσκειας στη βάση της κυβερνώσας παράταξης καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της… ΠΑΣΟΚοποίησης «Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα δούμε και έναν βουλευτή της Νίκης που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κέντρο. Και θα δούμε έτσι και την ρητορική, αλλά και την συνταγή για παράδειγμα στο μεταναστευτικό από το Θάνο Πλεύρη τώρα που η Κρήτη πιέζεται ξανά… και νομίζω και στην πολιτική τράπουλα…»

Το πολιτικό σκηνικό έχει θολώσει αρκετά σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο καθώς και στο κεντροαριστερό χώρο «γίνεται ο απόλυτος πανικός και το απόλυτο ανακάτεμα. Γιατί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα με κλειστά χαρτιά! Κι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο πανικός που προκαλείται από τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα». αναφερόμενος στις κινήσεις Πολάκη και Παππά, που είπε ότι «…προσπαθούν με έναν έξυπνο τρόπο να πουν ότι αν υπάρξει νέα διάσπαση θα φταίει ο Τσίπρας και να του βάλουνε φρένα.» Φρένα τα οποία «δεν πρόκειται να μπουν στον πρώην Πρωθυπουργό γιατί ήδη από ό,τι μαθαίνουμε μετριέται στις δημοσκοπήσεις, ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις. Στο τέλος του έτους, που θα παρουσιάσει το βιβλίο του, θα ξεκινήσει να παρουσιάζει και μια φουρνιά νέων στελεχών και ακαδημαϊκών και θα δούμε το απόλυτο ανακάτεμα της τράπουλας, γιατί θα δούμε και τη σύγκρουση του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα έχει τον ηγετικό ρόλο στον πόλο απέναντι στην κυβέρνηση.» Εκτιμώντας πως διανύουμε μια από τις πλέον ρευστές πολιτικές περιόδους ο κ. Πιέρρος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και στις πιθανές κινήσεις του που μπορούν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό πριν ή και μετά τις εκλογές. «…ο Αλέξης Τσίπρας έχει με μια μεγάλη δεξαμενή γύρω στο 26% από την οποία μπορεί να ψαρέψει αλλά δεν ξεπερνάει σε καμία μέτρηση το 12%. Αν αυτό δεν αλλάξει για έναν πρώην Πρωθυπουργό να φανεί ότι έχει αέρα στα πανιά του -δηλαδή ότι το δυνητικό 20-26% μπορεί να το πάρει – φαντάζομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετράει!»

Στο ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απήντησε: «νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ένα εύκολο μοντέλο και στο ηθικό πλαίσιο που μπορεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για παράδειγμα, κάτι που δεν λένε πολλοί είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει πολιτικές κινήσεις και μετά τις εκλογές. Όταν ο πολιτικός χάρτης θα έχει διαταχθεί, οι δυνάμεις θα έχουν ισορροπήσει υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να κάνει κίνηση και μετά τις εκλογές. Απ’ την άλλη, αν θελήσει να κάνει τώρα μια πολιτική κίνηση και να είναι υποψήφιος ο ίδιος και το κόμμα του σε εθνικές εκλογές, προφανώς δεν μένει κάτι άλλο από το να φύγει και να προκαλέσει μια έκτη διάσπαση στον ήδη πολύπαθο χώρο του». Εδώ, όπως είπε, υπάρχει και το μεγάλο ρήγμα διότι «αυτοί που γνωρίζουν ότι ο Τσίπρας δεν θα τους πάρει μαζί του, παράδειγμα Παπάς, Πολάκης, επειδή το γνωρίζουν έχουν ξεκινήσει ήδη και δίνουν μηνύματα στη λογική ότι τους ενδιαφέρει ο χώρος, ότι δεν γίνεται να γίνει κι άλλη διάσπαση και λένε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον κόσμο…»

Στην ατζέντα και το ζήτημα της ακρίβειας και το στεγαστικό, στον απόηχο και των όσων ακούστηκαν στη ΔΕΘ «Δεν υπάρχει κανείς που να μην λέει θέλω φοροελάφρυνση, δεν υπάρχει όμως και κανείς που να μην γνωρίζει ότι όση φοροελάφρυνση να του κάνει θα του τα φάει τα λεφτά το σούπερ μάρκετ!». Το ζήτημα της ακρίβειας εμφανίζεται στην κορυφή των προβλημάτων της κοινωνίας την τελευταία διετία «Και σίγουρα ένα τρωτό σημείο της κυβέρνησης το οποίο το έπιασαν και όλοι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν έχουν γίνει αρκετά σε αυτή την φάση αλλά ούτε και ο Πρωθυπουργός είπε αρκετά στην παρουσία τους ιδέες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας».