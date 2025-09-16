Τελευταία Νέα
Δείτε σήμερα στις 19:30 την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Δείτε σήμερα στις 19:30 στην τηλεόραση best, την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, μιλώντας για επαναφορά του 13ου μισθού, αναπτύσσοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό, την παραγωγικότητα, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση των ανισοτήτων και την εργασία. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ έστειλε παράλληλα ηχηρό μήνυμα για «εκλογές για πολιτική αλλαγή» και κατά την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ τόνισε , ότι «είναι έτοιμος», να αναλάβει την εξουσία. Παράλληλα δήλωσε ότι δεσμεύεται να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, για να φέρει την αλλαγή στη χώρα, ζητώντας από όλους στήριξη σε αυτήν την προσπάθεια.

Παρακολουθήστε σήμερα, στις 19:30, ολόκληρη την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στην τηλεόραση BEST.

