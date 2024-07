«Αναπτυξιακή Αθήνας ΑΕ» – Κάτι αλλάζει στην «ατμομηχανή» του Δήμου Αθηναίων

Σε εξέλιξη όλα τα σημαντικά έργα που παράγει και συντονίζει ο αναπτυξιακός πυλώνας του δήμου

Σε έναν πολύ σημαντικό επιχειρησιακό βραχίονα του δήμου Αθηναίων, εξελίσσεται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) ως αποτέλεσμα της μετεξέλιξής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε.» και της ενίσχυσής της με Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας.

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές διαδικασίες που δίνουν το «πράσινο φως» στη νεοσύστατη υπηρεσία να εκπονεί μελέτες και να υλοποιεί τεχνικά έργα του δήμου.

«Αποκτήσαμε ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια μάς δίνει τη δυνατότητα να υλοποιούμε έργα σε όλη την Αθήνα χωρίς καθυστερήσεις και με την πλήρη εποπτεία σε όλα τα βήματα της διαδικασίας», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Αναπτυξιακής Αθήνας», Ιωάννης Γεώργιζας.

Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή των έργων του δήμου και τα έχει κατηγοριοποιήσει με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει η δημοτική αρχή.

Ενεργειακή αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα

Η «Αναπτυξιακή Αθήνας» μέσω της τεχνικής της υπηρεσίας υποστηρίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας έμφαση σε έργα βιώσιμης κινητικότητας και πράσινης ανάπτυξης.

Στα έργα που έχουν δρομολογηθεί, περιλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του δήμου Αθηναίων. Για τον σκοπό αυτόν, η υπηρεσία της Αναπτυξιακής Αθήνας έχει καταγράψει το σύνολο των δημοτικών κτιρίων της πόλης, εστιάζοντας στα σχολεία, ενώ από την αρχή του 2025, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, αναμένεται να προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμισή τους με παράλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Πρωτοβουλία για τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας

Ένα σημαντικό εγχείρημα που βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες σε εξέλιξη από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου είναι και η ίδρυση του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας την οποία υφίστανται σήμερα χιλιάδες νοικοκυριά. Το Γραφείο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Μάιο παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και στελεχώνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό του δήμου, λειτουργεί ως κέντρο υποστήριξης των ενεργειακά ευάλωτων κατοίκων της πόλης, συμβάλλοντας στον εντοπισμό αυτών των νοικοκυριών, στην αναγνώριση του μεγέθους του προβλήματος και στην αντίστοιχη στήριξη με κατάλληλες συμβουλές, παρεμβάσεις και εργαλεία χρηματοδότησης.

Δρομολογούνται σημαντικά έργα και δράσεις μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έναρξη της γραμμής Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). «Δεδομένου ότι η ΟΧΕ υπογράφηκε στις 15 Απριλίου, μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι αναρτήθηκαν ήδη με εκπληκτική ταχύτητα οι πρώτες προσκλήσεις. Ενδεικτικά, μία από αυτές αφορά στην προμήθεια κινητών μονάδων που θα βοηθούν, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, τους χρήστες ουσιών στους δρόμους της Αθήνας», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ.

Μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων αναμένεται -μεταξύ άλλων- να αναβαθμιστεί και ο τομέας πρασίνου στον δήμο Αθηναίων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυσή του σε κοινόχρηστους χώρους μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού, η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου σε σχολικές αυλές του Δήμου Αθηναίων, αλλά και η δημιουργία πράσινων διαδρομών μέσα στην πόλη.

Έμφαση στη διαχείριση του προορισμού της Αθήνας

Την ίδια ώρα, η «Αναπτυξιακή Αθήνας» συνεχίζει να υποστηρίζει την προώθηση του προορισμού, μέσω του This is Athens, του brand της Αθήνας, καθώς και του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών ( This is Athens – CVB), δίνοντας ωστόσο ειδικό βάρος στο θέμα της διαχείρισης. Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην πόλη, η Εταιρεία έχει δρομολογήσει μία σειρά από σημαντικά έργα, με πλέον εμβληματικό αυτό της «Μελέτης Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας».

Πρόκειται για ένα «στοίχημα» που έθεσε από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή Χάρη Δούκα με στόχο τη βιωσιμότητα της πρωτεύουσας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Η Μελέτη αυτή η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας με τη συμβολή και του Πανεπιστημίου Πειραιά και του πολεοδομικού γραφείου «Γκιμίσης ΑΕ» έχει ως αντικείμενό της τον υπολογισμό των δεικτών της φέρουσας ικανότητας του προορισμού, της δυναμικής των επτά δημοτικών κοινοτήτων και την ανάλυση των τουριστικών ροών.

«Στο πλαίσιο της Μελέτης, θα κάνουμε την απαραίτητη διαβούλευση με φορείς, κατοίκους και επιχειρηματίες της Αθήνας, προκειμένου να χαράξουμε -έως το τέλος του 2024- ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης για την πόλη, με παρεμβάσεις που είτε θα υλοποιηθούν από τον ίδιο τον δήμο είτε θα υποδειχθούν στην κυβέρνηση, βάσει των αποτελεσμάτων που θα έχουμε λάβει», τονίζει ο κ. Γεώργιζας και προσθέτει ότι στη νέα εποχή της Αναπτυξιακής Αθήνας, ενεργοποιείται το “ This is Athens and Partners”, η σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων με σημαντικές ελληνικές εταιρείες από τον χώρο του τουρισμού, προκειμένου να υπάρχει από κοινού συνεννόηση στα θέματα του προορισμού, προς όφελος όλων.

Η συμβολή στον πολιτισμό

Στον τομέα του Πολιτισμού, η Εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές δράσεις όπως είναι το This is Athens – City Festival, το Φεστιβάλ που για έναν ολόκληρο μήνα (Μάιο έως αρχές Ιουνίου) καλωσόρισε πάνω από 350.000 άτομα στις περισσότερες από 300 ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του. Στην 3η του εκδοχή φέτος, το Φεστιβάλ μετασχηματίστηκε και «ταξίδεψε» σε 127 σημεία της πόλης, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του γειτονιές, πάρκα και πλατείες που για πρώτη φορά «φωτίστηκαν» μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις.

Στα προγράμματα της Αναπτυξιακής Αθήνας, ξεχωριστή θέση έχει και το Athens Film Office, το Γραφείο Υποστήριξης Κινηματογραφικών Παραγωγών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο δεκάδες διεθνείς παραγωγές στην πρωτεύουσα, ενισχύοντας την οικονομία της πόλης, αλλά και τις θέσεις εργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

Με έδρα το Σεράφειο

Στις αρμοδιότητες της Εταιρείας εμπίπτει και το Σεράφειο, ένα σύγχρονο συγκρότημα αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων στην οδό Πειραιώς, το οποίο κάθε χρόνο φιλοξενεί δεκάδες σημαντικές εκδηλώσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του.

«Το Σεράφειο είναι ένας εκπληκτικός, σύγχρονος και εύκολα προσβάσιμος χώρος για ΑμΕΑ που διαθέτει κολυμβητήριο, πάρκινγκ με φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και χώρο στάθμευσης για ποδήλατα. Επίσης, διαθέτει μία μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών η οποία αξιοποιείται όλο τον χρόνο από φορείς και οργανώσεις», επισημαίνει ο κ. Γεώργιζας και καταλήγει: «Η Αναπτυξιακή Αθήνας, με έδρα το Σεράφειο και με πυξίδα την ανάπτυξη της Αθήνας πρωτοπορεί, παράγοντας και συντονίζοντας έργα τα οποία φιλοδοξούμε ότι θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης μας».