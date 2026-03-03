Αναρτήθηκε ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας του δήμου Καλαμάτας έως τον Φεβρουάριο 2026

Share Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 9ΕΧΑΩΕΕ-ΙΘ8 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Φεβρουάριο 2026. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 3 Μαρτίου 2026 9:03 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Διανομή φρούτων σε ευπαθείς ομάδες από το δήμο Καλαμάτας (video) 09.09.2025 Αυτοψία του Δημάρχου Καλαμάτας σε σχολεία της πόλης – Εργασίες συντήρησης υποδομών ενόψει της νέας περιόδου (video) 20.08.2025 Το Δ.Σ. Καλαμάτας στηρίζει αιτήματα εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. 08.05.2025 Array